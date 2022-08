Lyt til artiklen

20 dage.

Så længe er en 25-årig Brøndby-fan blevet varetægtsfængslet i kølvandet på en storomtalt episode i et S-tog, hvor han tvang fodboldtrøjerne af FCK-fans.

I skrivende stund er manden sigtet for røveri, men den sigtelse er forsvarsadvokat Søren Bech uenig i. Derfor overvejer man lige nu de forskellige muligheder.

»Vi vil gå ud at overveje, om det er noget, vi vil kære i landsretten,« sagde han til B.T. efter torsdagens grundlovsforhør.

»Sigtelsen er fortsat røveri, og den er jeg uenig i. Han erkender ulovlig tvang. Og det er det, jeg mener, det er.«

Oplysningerne om manden har været yderst sparsomme. Han er beskyttet af navneforbud, da han har fået mellem 20 og 30 dødstrusler siden episoden, der fandt sted i søndags efter fodboldkampen mellem Brøndby og FCK.

»Han har det ikke godt med det, han har gjort, og selvfølgelig har han det heller ikke godt med, at folk truer ham,« siger Søren Bech.

»Det siger lidt om denne her fankultur. Man skal selvfølgelig ikke løbe rundt og hive trøjerne af folk, men man skal heller ikke sende dødstrusler til folk, der har gjort det.«

Manden var ledsaget af tre andre Brøndby-fans under overfaldet, der var iklædt trøjer med Alpha-logoer – en af klubbens store fanfraktioner.

Den nu varetægtsfængslede mand udtalte dog, at han kun tager til kampe »en gang om måneden«, og ifølge forsvarsadvokat Søren Bech ser det ikke ud til, at manden hører til blandt klubbens mest ekstreme fans.

Er din klient en del af den hardcore fanscene i Brøndby?

»Jeg ved det selvfølgelig ikke personligt. Men det er der ikke noget, der tyder på. Jeg har heller ikke set noget fra politiet, der tyder på det.«

Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto: PRIVATFOTO

Under grundlovsforhøret forklarede manden, at de to frarøvede FCK-trøjer og halstørklædet ikke var trofæer, som den slags ellers kan være i hooliganmiljøer.

Til gengæld blev han provokeret af en FCK-fan, der råbte »god tur hjem« til Brøndby-fans, da de skulle med et propfyldt tog fra Svanemøllen Station.

Den 25-årige mand blev væk fra sine venner, der nåede det første fantog fra stationen, men kendte dog nogle stykker på et andet tog – det, hvor han kom med.

Efter kommentaren om en god hjemtur blev han sur og indebrændt, hvilket fik ham til at tage et tørklæde og de to FCK-trøjer. Først nøjedes han med at snuppe et tørklæde, men senere kom han tilbage efter trøjerne.

Den varetægtsfængslede erkender som skrevet ulovlig tvang, men nægter anklagerne om røveri.

B.T. har både talt med manden, der filmede scenen, men også en af de forulempede.

Historierne kan du læse her og her.

Kampen mellem FC København og Brøndby endte 4-1 til førstnævnte.