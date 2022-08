Lyt til artiklen

25-årig sigtet i sag om fratagelse af FCK-trøjer i S-tog efter søndagens derby er varetægtsfængslet i 20 dage frem til 31. august.

Det besluttede en dommer efter grundlovsforhør i dommervagten i København torsdag formiddag.

Her erkendte den 25-årige mand, som var iklædt sort T-shirt og blå shorts, forhold omkring ulovlig tvang, men han nægtede sig skyldig i røveri.

Manden forklarede blandt andet, at han ikke havde taget to FCK-trøjer og et halstørklæde fra de pågældende forurettede som trofæer.

Han følte sig provokeret af en FCK-tilhænger, der ønskede Brøndby-fansene en 'god tur hjem', forklarede han.

»Jeg har ikke slået eller taget fat i nogens hals. Det ved jeg,« sagde den sigtede.

Politiet dokumenterede, at den sigtede var stået af toget på Avedøre Station sammen med tre andre, ukendte gerningsmænd, og her delte gruppen effekterne mellem sig.

Forsvarsadvokat Søren Bech protesterede over anklagerens krav om varetægtsfængsling, men selv om dommeren erklærede sig enige i, at der var tale om ulovlig tvang og ikke røveri, valgte man at følge anmodningen.

Det skete ifølge dommeren for at give politiet ro til at fastlægge, hvad der er sket.

Sagen fik voldsom omtale, da en video af en del af episoden gik viralt på sociale medier efter søndagens kamp mellem FC København og Brøndby, som FC København vandt med 4-1.

Efterfølgende meldte den 25-årige sig onsdag eftermiddag selv hos politiet.

Videoen har også skabt røre på Christiansborg, hvor justitsminister Mattias Tesfaye blandt andet kaldte episoden »dybt forkastelig« og i samme ombæring bebudede, at han vil fremsætte forslag om »skærpet straf, hvis den strafbare handling har en ydmygende karakter«.

B.T. har efterfølgende talt med en af fansene, FCK-tilhængeren Mads, der måtte aflevere sin fodboldtrøje til den voldsomme Brøndby-fan.

»Han sagde, at han ville smadre os. 'Din fucking lort'. Vi var de eneste i FCK-trøjer i den vogn, så vi turde ikke gøre andet end at give ham trøjen. Jeg var i tvivl, om vi ville få hjælp, hvis det var blevet til håndgemæng,« siger Mads, som B.T. har valgt at anonymisere.

»Det hele var meget ydmygende. At sidde der i bar mave i toget. Selvfølgelig var vi bange,« siger han.