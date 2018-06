I 2012 var han et af de hotteste navne i Superligaen, hvor han også var med landsholdet til EM. Men nu skifter Tobias Mikkelsen tilværelsen på bænken i FC Nordsjælland ud med et fodboldeventyr i Ausutralien.

Det er den australske topklub Brisbane Roar, som har skrevet kontrakt med den 31-årige kantspiller, som ikke har spillet nogen væsetlig rolle for FCN, siden han i 2016 vendte tilbage til klubben, hvor han fik sit gennembrud.

»Dette er en god mulighed for min familie for at komme til Australien, og jeg ser virkelig frem til at spille for så succesfuld en klub,« siger MIkkelsen til Brisbane Roars hjemmeside.

I den australske A-League-klub, som i sidste sæson endte på sjettepladsen, bliver Mikelsen holdkammerat med en anden tidligere FCN-spiller, nemlig Thomas Kristensen, som havde sin bedste tid i karrieren på midtbanen i FC København.

Tobias MIkkelsen skiftede efter sit gennembrud i guldsæsonen 2012 med FC Nordsjælland - og efter EM-slutrunden den sommer - til SpVgg Greuther Fürth i Bundesligaen uden den store succes. Siden fik han et par gode sæsoner i Rosenborg, hvor det også blev til et mesterskab. Han har spillet otte landskampe for Danmark og scoret et mål.

I videoen øverst kan en af Mikkelsens seneste scoringer i Superligaen nydes.