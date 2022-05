Dramaet er ovre. Nu er det slut.

Efter tre år i klubben er Jon Dagur Thorsteinsson færdig i AGF.

Nu ser islændingen tilbage på op- og nedturene og den hårde sidste tid i klubben.

Det startede så godt for Thorsteinsson, og i hans første to sæsoner blev det til en tredje- og en fjerdeplads for klubben. Men denne sæson har været hård både for ham og AGF.

»Jeg havde for mange kampe, hvor jeg ikke havde nok indflydelse. Jeg var ikke effektiv nok med mål og assister. Og efter jul skete der det, der skete. Jeg var lidt skuffet. Efter jul scorede jeg mod Sønderjyske og lavede to assists mod Vejle. Jeg følte, at min sæson var på vej, men så spillede jeg pludselig ikke. Den her sæson har været en skuffelse for mig, men endnu større for holdet.«

Det, Thorsteinsson refererer til, er selvfølgelig, da han i foråret blev udeladt af truppen i mange kampe, efter han ikke ville skrive under på en ny kontrakt med AGF.

»I begyndelsen var jeg lidt forvirret. Jeg har aldrig prøvet det før. Det at komme til træning og ikke være en del af holdet. Det føltes selvfølgelig mærkeligt. Men så blev jeg mere og mere skuffet over beslutningen. Den kom ud af ingenting. Jeg var skuffet over den måde, det blev håndteret, og det blev gjort.«

»Jeg ville have forstået det, hvis de sagde, at jeg ikke ville starte hver gang. Måden, det blev gjort på, var lidt for meget. Men jeg ville tilbage og håndterede situationen godt. Alle de spørgsmål, jeg fik, det var for meget. I slutningen blev det lidt trættende.«

Den dag i dag er Thorsteinsson stadig fuldstændig uforstående over, hvorfor klubben gjorde, som den gjorde.

»Jeg ved ikke, hvorfor det gik galt. De var nok bare skuffede over, at jeg ikke skrev under, og det forstår jeg godt. Men på samme tid forstod jeg ikke den måde, de håndterede det på. Selvfølgelig ødelagde de på en måde min sæson.«

»Jeg mistede mange kampe, og jeg følte, min sæson var ved at blive bedre, og så stoppede jeg med at spille. Jeg var mest skuffet over timingen, for jeg var på vej mod mit bedste. Det var en stor skuffelse. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det kom ud af det blå, og jeg regnede ikke med det.«

Det endte dog med, at AGF-ledelsen ændrede beslutning, da holdet pludselig kom i fare for nedrykning. Med ét kunne Thorsteinsson få lov at spille igen.

»Selvfølgelig føltes det som en sejr. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville gøre alt for at komme tilbage, og det virkede. Så det føltes da som en sejr. Men på samme tid føltes det lidt mærkeligt. Det var en sejr for mig, men det var også svært at se holdet tabe. Så det er lidt kompliceret. De tænkte nok, at de kunne klare ikke at have mig, fordi de følte sig sikre på ikke at rykke ned.«

Nu skal Thorsteinsson noget andet, men hvad det præcis er, siger han selv, at han ikke ved endnu.

»Jeg har ikke besluttet mig til, hvad jeg gerne vil. Nu vil jeg prøve noget nyt uden for Danmark. Vi spiller lidt defensivt fodbold, og nu er det måske tid for mig at finde et system, der passer mig bedre, selvom jeg har været glad for at spille her.«

»Jeg har ikke valgt noget endnu, men jeg har tilbud. Beslutningen vil blive taget efter kampene med Island. Når jeg har færdiggjort min sæson, kan jeg fokusere på, hvad jeg skal som det næste.«

Jon Dagur Thorsteinsson tager et af sine sidste kig ud over Fredensvang.

Jon Daguer nu færdig på Fredensvang og på Ceres Park. Og dét faktum berører den ellers hårdhudede islænding.

»Det er selvfølgelig lidt sørgeligt. Jeg havde en god tid her, og hver dag har det været sjovt at komme til træning. Jeg håber, at jeg mit næste sted får lidt af den samme følelse. Det er da lidt trist. Jeg elsker Aarhus, og det føles som hjem.«

»Jeg har haft det godt og vil se tilbage på det som en rigtig god tid i mit liv. Jeg er ikke så emotionel, når det kommer til farvel, men jeg vil helt sikkert savne det.«

Nu håber han også, at fansene vil mindes hans tid med et smil på læben.

»Jeg håber, de vil huske mig som en spiller, der gav alt, når han havde trøjen på, og en gang imellem også for meget. Jeg vil gå ud på lørdag og være stolt af min tid i AGF. De skal huske mig som en spiller, der gav alt, jeg havde, og forhåbentlig husker de mig også lidt for min personlighed,« siger islændingen med sin karakteristiske kækhed.