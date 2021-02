14 dage på et hotelværelse uden at være i kontakt med nogen som helst.

Den tidligere danske landsholdsspiller Jores Okore har i sandhed haft to begivenhedsløse uger for at overholde indrejsereglerne i Kina, inden han natten til torsdag dansk tid kunne skifte klub og blev solgt fra AaB.

Men før han endelig blev sluppet fri, så han kunne tage ud og skrive under på en kontrakt, der sikrer ham resten af livet, var der én ting, han bare måtte gøre: spise fastfood fra McDonald's, selvfølgelig.

»Det første, jeg gjorde, da jeg måtte slippe ud af hotelværelset, var at gå på McDonald's med den person, klubben fik til at hente mig. Jeg skulle bare have noget, jeg kunne genkende,« siger Jores Okore med et grin oven på en masse måltider, der blev serveret uden for hans dør i et land langt, langt væk fra den europæiske kultur.

Maden var med Okores egne ord 'meget standard' med en skål ris og noget tilhørende kød og grøntsager. Hver dag.

En ting er, at den ikke var så spændende, noget andet var at få de mange dage til at gå på et værelse på 15 kvadratmeter.

»Tiden gik med at se en masse serier og læse et par bøger. Jeg gik også en tur ude på gangen, når der ikke var andre. Og så har jeg ellers bare været en masse på FaceTime og trænet det, man nu kan derhjemme og uden udstyr.«

»Men jeg har tabt mig. Da jeg tog til Kina, vejede jeg 89,5 kilo, og her kom jeg ned på 87 kilo. Jeg tabte mig også i muskelmasse, fordi jeg ikke kunne træne ordentligt, men nok også fordi jeg bare levede af vand og ris i sådan en lille celle, som det værelse føltes som. Det er det tætteste, jeg har været på at opleve, hvordan det er at sidde i fængsel,« forklarer Jores Okore og tilføjer:

»Det var ikke nemt. Jeg savnede at se mennesker og andre gå rundt. Det er jo dejligt, når der er lidt liv omkring én, men jeg måtte nøjes med at kigge ud af vinduet for at se folk. Den første uge var der næsten ingen mennesker på gaden, fordi der var kinesisk nytår, og alle var hjemme hos deres familie, så der var ikke rigtig så meget liv. Efterfølgende stod jeg bare og så misundeligt på folk uden for vinduet,« lyder det fra Jores Okore, der nu er anderledes glad og spændt.

Et nyt eventyr venter i et land, han aldrig har været i før, og samtidig bliver pengepungen fyldt godt op.

Så gør det selvfølgelig ingenting med 14 dage uden selskab på et hotelværelse.

»Jeg har det godt og glæder mig. Det bliver en ny oplevelse og noget helt andet, end hvad jeg har været vant til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente – om det bliver positivt eller negativt, det vil tiden vise, men det bliver i hvert fald en oplevelse,« siger han og fortæller om betalingen for hans arbejdskraft i oprykkerklubben Changchun Yatai.

Jores Okore er solgt fra AaB til Changchun Yatai. Privatfoto. Vis mere Jores Okore er solgt fra AaB til Changchun Yatai. Privatfoto.



»Pengene er rigtig fine, og det betyder selvfølgelig meget. Man kommer jo ikke helt herover for blot et par håndører. Det er ikke altafgørende, men det hjælper da på det, at man kan sikre sin fremtid. Vi som fodboldspillere har ikke hele livet at arbejde som fodboldspillere, så man skal tænke på sin fremtid og tjene pengene, mens man kan.«

Du er mere eller mindre sikret, når du har gennemført de her tre år?

»Det vil jeg da mene, hvis jeg ikke bruger pengene på noget dumt,« ræsonnerer 28-årige Jores Okore, der er købt ind som en klar profil i Changchun Yatai.

»Jeg ved ikke særligt meget om niveauet, for at være ærlig. Det bliver en af de ting, som bliver sjove at opleve, men jeg er da hentet ind til startopstillingen og for at gøre en stor forskel, så jeg håber på og regner med, at jeg kan gøre det, for de forventer en stor del fra mig,« pointerer danskeren, der endnu ikke indgår i holdtræningen i Changchun Yatai og derfor arbejder individuelt i øjeblikket.

I det mindste kan han spise med de andre nu og selv vælge sin mad, så der går nok en rum tid, før kineserne i Shanghai igen ser Jores Okore styrte ind på byens McDonald's.