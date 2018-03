Så gælder det sidste runde i Superligaens grundspil.

Silkeborg møder FCK, Lyngby tager imod Horsens, AGF møder AaB, FC Midtjylland møder Sønderjyske, FC Helsingør møder FC Nordsjælland, Brøndby tager imod Hobro og sidst men ikke mindst, tager Randers imod OB.

Og der er meget på spil. Mens Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København er sikre på at slutte i top seks, er der stadig spænding om de sidste to pladser i mesterskabsspillet. Bejlerne til disse er AaB, Hobro, OB, AC Horsens og SønderjyskE.

I forhold til sidstnævnte skal MEGET dog flaske sig, for at det lykkes - for mens SønderjyskE selv SKAL vinde, skal både AaB og AC Horsens tabe deres kampe, og Hobro må ikke vinde.

Alle kampene i denne sidste og 26. runde fløjtes i gang samtidigt, og du kan følge dem alle på éngang i LIVE-bloggen herunder: