Væksten halter i de danske Superliga-klubbers økonomi. Det konkluderer en undersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut har offentliggjort.

»Dansk Superliga-fodbold er stagneret omsætningsmæssigt, når man kigger på de seneste afsluttede årsregnskaber fra 2016/17. Bundlinien er samtidig gået i minus. Niveauet fra de glade dage i slutningen af nullerne ser ikke umiddelbart ud til at vende tilbage inden for den nærmeste fremtid,« skriver instituttets analyse- og forskningsleder Rasmus Klarskov Storm i undersøgelsens konklusion.

Ifølge Idrættens Analyseinstitut er den samlede omsætning for klubberne i det nyeste årsregnskaber, der dækker regnskabsperioden 2016/17, stagneret på et leje på omkring 2,7 mia. kroner. Til sammenligning lå niveauet pænt over tre milliarder kroner - i 2017-priser - da de danske Superligaklubber omsatte mest i 2007 og 2008 før finanskrisen.

Fakta Superliga-nøgletal Sådan så de største Superliga-klubbers nøgletal ud efter skat i 2016/2017: 1. Parken Sport og Entertainment (FCK): 1,4 mia. kroner i omsætning og 40,7 mio. kroner i overskud

2. Odense Sport og Event A/S (OB): 217 mio. kroner i omsætning og 15,5 mio. kroner i underskud

3. Brøndbyernes IF Fodbold A/S (BIF): 164 mio. kroner i omsætning og 24,8 mio. kroner i underskud

4. FC Midtjylland A/S (FCM): 151,8 mio. kroner i omsætning og 14 mio. kroner i underskud

5. F.C. Nordsjælland A/S (FCN): 137 mio. kroner i omsætning og 5,3 mio. kroner i overskud

6. Aalborg Boldspilklub A/S (AaB): 121,3 mio. kroner i omsætning og 12,7 mio. kroner i overskud

7. Aarhus Elite (AGF): 112 mio. kroner i omsætning og 9,1 mio. kroner i underskud

8. Silkeborg IF Invest A/S (SIF): 97,6 mio. kroner i omsætning og 14 mio. kroner i overskud

9. Randers FC Holding A/S (RFC): 74,8 mio. kroner i omsætning og 4,8 mio. kroner i underskud

10. SønderJyskE Fodbold A/S (Sønderjyske): 56,4 mio. kroner i omsætning og 3,4 mio. kroner i overskud

Ifølge Rasmus Klarskov Storm har Idrættens Analyseinstitut er der - set på resultatet efter skat - en tilbagegang i forhold til 2015/16.

»Hvor forrige regnskabssæson udviste et lille samlet overskud, så falder dette til et lille minus på 24 mio. kroner i 2016/17. Det er dog ikke så slemt som tidligere år, hvor særligt 2009 viste et stort samlet underskud. Det er imidlertid ikke alle klubber, der kommer ud med røde tal på bundlinjen, og det er i hovedsagen FCK, og delvist Silkeborg IF og AaB, der trækker både den samlede omsætning og ligaens resultatet efter skat op,« skriver han blandt andet.

Fakta FAKTA: Undersøgelsen # De gennemgående oplysninger i undersøgelsen stammer alle fra Superliga-klubbernes officielle regnskaber for perioden 2016/17 eller kalenderåret 2017. # Tal fra den historiske oversigt over Superliga-klubbernes omsætning og resultat stammer fra ligaklubbernes årsregnskaber i perioden. # Antallet af hold i Superligaen udvidet siden 2015/16-sæsonen til nu at omfatte 14 hold mod de tidligere sæsoners 12 hold. Det vanskeliggør direkte sammenligninger fremadrettet. Kilde: Idrættens Analyseinstitut

Parken Sport og Entertainment A/S, der står bag FC København, er det aktieselskab, der i 2016/2017 klarede sig bedst. Ud af en samlet omsætning på 1,4 mia. kroner, præsenterede man et overskud på 40,7 mio. kroner.