Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Elias Jelert har stadig ikke helt forstået, at han for få dage siden fik sit livs opkald.

For da den 19-årige FCK-komet tirsdag nærmest blev vækket af landstræner Kasper Hjulmand, der sad klar i den anden ende af telefonen, var han mundlam i flere minutter.

Det skyldes dog både, at han ikke havde regnet med det, men også at den unge back var vågnet blot tre minutter, inden telefonen pludselig ringede.

Det forklarede stortalentet efter søndagens sejr mod Viborg, da han mødte pressen:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Kasper (Hjulmand, red.) ringer klokken 10.15, og jeg var vågnet klokken 10.12, så jeg var lidt træt og helt rundt på gulvet. Jeg forstod det ikke rigtig. Det var først, da han havde lagt på, at jeg sådan rigtig forstod det.«

Havde du Kasper Hjulmands nummer kodet ind på din telefon?

»Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde ikke forventet et opkald, og jeg er lidt chokeret over det.«

På trods af den – ifølge ham selv – chokerende besked, er han dog mere end klar til at møde ind i landsholdslejren, når den danske trup samles mandag.

»Jeg tager derop i morgen formiddag. Det ser jeg ekstremt meget frem til, og jeg glæder mig rigtig meget. Mine holdkammerater har sagt, jeg skal huske at nyde det, for det går hurtigt. Så det vil jeg gøre,« forklarede Elias Jelert.

Og nu hvor det er første gang, at FCK-spilleren skal en tur til landsholdslejren i Helsingør, er der lidt hjælp at hente hos holdkammeraten Mohamed Daramy, hvis han skulle have svært ved at finde vej derop.

FCK-angriberen er nemlig også en del af Kasper Hjulmands landsholdstrup den kommende uge.

»Jeg tænker, Elias selv finder derop. Ej, ellers kan vi altid følges,« lød det kort fra Daramy søndag i Parken.

Her vandt FC København i øvrigt med 2-1 over Viborg i en propfyldt nationalarena.

Hovedstadsklubben træder dermed ind i mesterskabsspillet som nummer to – blot et enkelt point efter FC Nordsjælland på førstepladsen.

Du kan læse B.T.s dom fra søndagens kamp i Parken lige HER.