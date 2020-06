Pølsemix efter træning.

Det er af måltiderne, der har været på menuen i Superliga-klubben Horsens.

Mens pølsemix er en elsket spise rundtomkring på de danske grillbarer, er det langtfra hverdagskost for professionelle fodboldspillere. Det burde det heller ikke være ved frokostbordet i Horsens. Det mener flere spillere, B.T. har talt med.

I omklædningsrummet bliver der rystet på hovedet over, at grillmad er på menuen i en professionel fodboldklub, og der er en generel utilfredshed med den mad, der er blevet serveret i dette forår. For når det handler om usund mad, er bølge-pommes frites og de skiveskårne pølser ikke en engangsforestilling. Spillerne har gentagne gange oplevet at blive spist af med måltider, de ikke mener, er Superliga-spillere værdigt.

Det er denne pølsemix, Horsens' spillere har fået ifm. en træning i klubben. Foto: Privatfoto Vis mere Det er denne pølsemix, Horsens' spillere har fået ifm. en træning i klubben. Foto: Privatfoto

Så hvad siger ledelsen? Hvorfor serveres der pølsemix og lignende for professionelle sportsfolk?

»Det kan være, at der har været nogle rester fra dagen før en kamp, eller hvad ved jeg, som så er blevet serveret som pølsemix. Det skal jeg ikke kunne sige. Så meget er jeg ikke nede i de enkelte retter. Men der er altid andet til rådighed, hvor der også altid er pasta. Vi har selvfølgelig en spillertrup på 25 mand, men vi har også 25 andre ansatte, som også spiser frokost her, og der skal være lidt til alle,« siger Horsens-direktør Kristian Nielsen.

Men pølsemix?

»Jeg har ikke noget problem med, at mine medarbejdere i administrationen spiser pølsemix. Det må være op til den enkelte, hvad man putter på sin tallerken. Vi sørger for, at der er et forskelligt udvalg.«

Det må være op til den enkelte, hvad man putter på sin tallerken. Vi sørger for, at der er et forskelligt udvalg Kristian Nielsen

Kan du forstå, hvis man som spiller ikke synes, at man i en klub med professionelt setup skal servere pølsemix for dem?

»Vi serverer til 40-45 mennesker, og der er et bredt udvalg, som man hver især kan vælge ud fra.«

Er du eller andre i ledelsen hands on, ift. hvad der bliver serveret?

»Ikke mig bekendt. Vi har én (kok, red.) på deltid til nogle få gange, men ellers får vi maden ude af huset.«

Kristian Nielsen har ikke noget problem med, at der serveres usund mad til spillerne i Horsens. Foto: achorsens.dk Vis mere Kristian Nielsen har ikke noget problem med, at der serveres usund mad til spillerne i Horsens. Foto: achorsens.dk

Hvad får I normalt serveret?

»Jeg vil tro, at vi i denne her periode har fået pastasalat eller nogle sandwich. Det er portionsanrettet i denne her tid. I forhold til vores dagligdag er der typisk noget pasta, kødsauce, ris, kylling og 24-25 muligheder i salatbaren. Der er en hel montre af sager, man kan vælge imellem, og så er der en til to varme retter. Vi skal dække et behov for både spillerne og de andre ansatte, og det gør vi fint, synes jeg. Og hvis der så er nogle, der har noget, de ikke synes om, så kan de gå udenom.«

Så det er ikke, fordi I vil tage den usunde mad væk fra spillerne?

»Igen. Vi har enorm stor tillid til, at vores medarbejdere kan finde ud af at tilrettelægge og tilpasse deres liv efter den enkeltes karriere og arbejdsliv. Det gælder både, når de er i fodboldklubben og derhjemme,« slutter Kristian Nielsen.

Horsens har leveret et fremragende forår og sikrede sig i weekenden overlevelse i Superligaen på et historisk tidligt tidspunkt for klubben.