FC København var langt fra tilfredse efter 2-2 mod FC Nordsjælland. Ikke på grund af resultatet, men på grund af banen.

»Jeg synes, det er tæt på at være en skændsel. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig dårlig bane. Et hold, der spiller på kunst hver dag, burde næsten vinde hver eneste kamp, når de spiller her. Det er en kæmpe fordel. Nu skal vi ikke græde, men det hører bare ikke fodbold til. Det er jeg ked af at sige,« lød det fra Andreas Bjelland.

Og han var ikke den eneste.

»Alle hold har det svært her. Det er markant, når det er os, fordi vi er det største hold, der kommer her. Så er det en større nyhed, at vi ikke får en sejr med, men alle hold har det svært her,« siger Viktor Fischer, som ikke ville sige ordene, men heller ikke kunne skjule, hvad han mente om kunstgræs i Superligaen.

»Jeg har en helt klar holdning til det. Især når det kun er et hold, der spiller på det. Det er… nej, jeg vil ikke sige mere.«

FC København kom foran 1-0, men også bagud 2-1 til FC Nordsjælland, som kom blæsende ud til anden halvleg og spillede det spil, som de gør så godt. Københavnerne havde ellers trænet på deres egen kunstgræsbane på Frederiksberg op til kampen, men det var altså ikke helt nok.

Og de kommer næppe heller til at træde væk fra græsplænen på Jens Jessensvej 10 igen lige med det samme.

»Al ære til FC Nordsjælland. De spillede godt. Det var, som en fodboldkamp skulle være med muligheder til begge hold. Men der er en grund til, at Ajax, PSV og Feyenoord ikke vil leje spillere ud til hold, som spiller på kunstgræs. Der er en grund til, at der ikke bliver solgt nogle særlige spillere ud af Norge, fordi der er for mange kunstgræskampe. Der er en grund til, at man rundt omkring i verden vil forbyde det,« siger Ståle Solbakken.

FC København missede et skridt i guldduellen mod FC Midtjylland. Det samme skridt, som midtjyderne ellers gav dem med den uafgjorte kamp mod selvsamme FC Nordsjælland for en uge siden.

Nu er FCK et point foran FC Midtjylland, og Andreas Bjelland er ikke bange for at indrømme, at københavnerne holder øje med de midtjyske ulve.

»Vi har en masse point, men der er bare også et hold, der følger rigtig godt med. Vi føler os selvfølgelig truet af dem, og de føler sig forhåbentlig også truet af os. Det er et tæt, tæt kapløb, og derfor var det også vigtigt for os at få et point med herfra og stadig ligge et point foran,« siger Bjelland.

FC København møder om en uge Hobro i den sidste kamp i grundspillet i Superligaen. Her tager FC Midtjylland imod Sønderjyske.