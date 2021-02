Skeptiske FC København-fans og utilfredse AGF-fans.

Det er, hvad der har mødt Mustapha Bundu på de sociale medier, efter han i sidste uge skiftede til FC København fra Anderlecht på en lejeaftale, der løber seks måneder.

Den tidligere AGF-spiller tager dog fansenes reaktion relativt roligt.

»Jeg forstår fansenes reaktioner. Alle har en mening i fodbold, og den mening er deres egen. Sådanne ting er med til at gøre fodbold til en af verdens mest interessante sportsgrene. AGF-tilhængere vil sige, jeg vendte dem ryggen, og sådan er det. Vi skal alle træffe valg i livet,« siger 23-årige Bundu til B.T.

Mustapha Bundu skiftede tirsdag til FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere Mustapha Bundu skiftede tirsdag til FC København. Foto: Henning Bagger

Den offensive spiller ønsker heller ikke at bruge mere tid på vrede fans lige nu. I stedet for vil han lade fødderne tale på banen.

»Nu er jeg FC København-spiller i næste seks måneder, og så må vi se, hvad der sker derefter. Jeg ønsker bare at gøre mit bedste og hjælpe holdet den kommende tid.«

Det er specielt på Twitter, at forskellige fans har ytret deres meninger om Mustapha Bundu. Mange AGF-fans mener, at det gør ondt se ham i hovedstaden, mens FCK-tilhængerne sætter spørgsmålstegn ved, om Bundu har de krævede kvaliteter.

Niveauet må naturligvis være op til bevis på banen. Men det er ikke første gang, at københavnerne viser interesse for den offensive spiller.

Du havde muligheden for at skifte til FCK sidste sommer, men gjorde det ikke. Hvad har ændret sig i mellemtiden?

»Jeg ved ikke, om der er så meget, som har ændret sig. Jeg ved, at Ståle Solbakken ringede til min agent og sagde, FCK var interesseret i mig. De samtaler kontrollerer jeg ikke, og på daværende tidspunkt syntes jeg, at Anderlecht var den rigtige mulighed. Derfor blev det, som det gjorde.«

Anderlecht-tiden var ingen succes for dig. Har det været hårdt for dig at være i Belgien?

»Det har ikke været godt, men det har heller ikke været helt skidt. Det er sådan, fodbold er. Nogle gange må man tage et eller to skridt tilbage for at komme frem. Men det er ikke slut endnu, og mine mål forbliver de samme. Nu er jeg her, og det er mit eneste fokus lige nu.«

Mustapha Bundu kan få Superliga-debut for FC København, når løverne møder AaB på udebane onsdag aften.