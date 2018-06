Dominik Kaiser ind - Hany Mukhtar ud?

Alt imens Brøndby er på træningslejr i Østrig, kunne klubben søndag aften offentliggøre signingen af den tyske Bundesliga-spiller Dominik Kaiser. Én anden tysker, der til gengæld ikke er at finde på træningslejren i øjeblikket, er holdets store profil Hany Mukhtar. Øverst i artiklen kan du se et indslag om netop Hany Mukhtar

B.T. har spurgt Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, hvad status er på den 23-årige stjernespiller.

I er på træningslejr i Østrig lige nu. Er Hany Mukhtar med på den træningslejr?

»Ja, han lander formentlig dernede i aften,« siger Troels Bech til B.T.

Er der nogen grund til, at han kommer senere derned?

»Nej, det var noget privat. Det har ikke noget med transfermarkedet at gøre.«

Man kunne jo godt få den tanke, at nu hvor I har landet Kaiser, så skulle Mukhtar den anden vej, men du regner også med at have ham i næste sæson?

»Ja. Meget kan ske, og de store ligaer de kommer nok først i gang senere, og Hany er umiddelbart nok en spiller, der henvender sig til større ligaer end vores. Så vi kan ikke spå så sikkert om, hvad der skal ske, men vi har tre års kontrakt med ham endnu, og derfor er vi også fortrøstningsfulde omkring det,« fastslår Troels Bech.

Hany Mukhtar scorede ni mål i Superligaen i sidste sæson og var en af holdets bærende kræfter.

Som du siger, så kan der ske meget i forhold til Mukhtar. Er der yderligere planer om forstærkninger, eller hvordan ser det ud?

»Vi trækker jo ikke stikket, bare fordi vi synes, vi har fået sat en fornuftig trup sammen. Vi arbejder videre på, at vi kan være proaktive, men vi er rigtig godt tilfredse med det, der er til rådighed. Og så er vi lige knap kommet i gang med transfermarkedet, og i virkeligheden starter det den 1. juli, og så er der to måneder mere. Så meget kan ske, og det skulle da undre mig om ikke, der sker yderligere på et eller andet tidspunkt, men vi er godt nok tilfredse med det, vi har.«

Brøndby åbner Superliga-sæsonen den 16. juli, hvor holdet møder Randers FC på udebane.