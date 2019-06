Slovakken Pavol Safranko var fraværende, da Superligaklubben AaB onsdag formiddag indledte træningen forud den kommende sæson med en række tests.

»Han har lige spillet et par landskampe, så vi har givet ham fri til 1. juli,« siger AaB's sportsdirektør Allan Gaarde til B.T.

Siden august i fjor har AaB haft udlejet den 24-årige angriber til den skotske andenliga-klub Dundee United.

»De vil gerne beholde ham eftersom de har været glade for ham. Blandt andet er han blevet kåret til årets spiller i klubben. Men de kiksede lige akkurat oprykningen efter en tabt straffesparkskonkurrence. Så sandsynligheden for at han er med i opstarten hos os er stor,« siger Allan Gaarde om Pavol Safranko, som man i 2017 underskrev en fire-årig aftale med.

Pavol Safranko kom til AaB i 2017. Inden han i fjor blev udlejet til Dundee United lavede han tre mål i 33 kampe for den nordjyske Superliga-klub. Vis mere Pavol Safranko kom til AaB i 2017. Inden han i fjor blev udlejet til Dundee United lavede han tre mål i 33 kampe for den nordjyske Superliga-klub.

Når Pavol Safranko er tilbage i Aalborg, skal han have en snak med AaB-ledelsen.

»Vi har haft en dialog om, at begge parter godt kan se, at han skal videre, og det gør betingelserne for et salg bedre, at han er på det slovakiske landshold,« siger Allan Gaarde.

Hvad angår AaB's anden slovakiske spiller, Filip Lesniak, anser Allan Gaarde det for givet, at han bliver solgt i sommerens transfervindue.

»Han er ung og har brug for spilletid. Det får han ikke hos os. Derfor er det noget vi arbejder på kan ske,« siger Allan Gaarde.

AaB sagde før sommerferien farvel til Kasper Pedersen. Ikke desto mindre deltog han onsdag i den nordjyske Superliga-klubs første træningspas før den kommende sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB sagde før sommerferien farvel til Kasper Pedersen. Ikke desto mindre deltog han onsdag i den nordjyske Superliga-klubs første træningspas før den kommende sæson. Foto: Henning Bagger

Første træningsdag i AaB bød kun på en enkelt overraskelse.

Således deltog stopperen Kasper Pedersen, som man før ferien ellers tog afsked med.

Men cheftræner Jacob Friis har givet ham lov til at træne med inden han indenfor overskuelig fremtid ventes at få en aftale med en anden klub på plads.

AaB indleder den ny sæson søndag 14. juli med udekamp mod oprykkerne fra Lyngby BK.