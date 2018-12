29 dage, og uret tæller ned...

Nytårsaften er normalt en glædens dag, men dagen efter melder tømmermændene sig. Det kan også ske i Brøndby, men på en anden og måske endnu mere hårdtslående og betydningsfuld måde.

Når 2018 bliver til 2019 har Brøndbys suveræne topscorer, Kamil Wilczek, nemlig kun seks måneder tilbage af sin kontrakt med de blå-gule. Dermed er han fra 1. januar fri til at forhandle med andre klubber om en fri transfer gældende fra til sommer.

Det ved Kamil Wilczek - og det ved Brøndby. Polakken skal i en alder af snart 31 år gå efter en økonomisk stor kontrakt, men klubben hvor han i dette kalenderår har nettet uimodståelige 32 gange, vil hellere end gerne forlænge med ham.

»Det er en diskussion mellem mig og Brøndby. Mere har jeg ikke at sige, « siger Kamil Wilczek via Brøndbys presseafdeling til spørgsmålet om en mulig forlængelse.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, har heldigvis lidt flere ord at sætte på den presserende situation med den målfarlige polak.

»Det er jo ikke noget, vi debatterer med andre end Kamil. men hvis du spørger, om vi kunne tænke os at forlænge, er svaret i hvert fald ja,« siger Bech.

Forhandler I?

»Det deler vi ikke med jer. Vi deler resultatet af det. Og der er vi ikke,« fastslår Bech, der ikke kan forestille sig andet, end at Brøndby får stor konkurrence fra andre klubber, hvis en ny aftale med Wilczek ikke er underskrevet inden 1. januar.

»Hvis man kigger på det europæiske topscorerlandskab er det relativt få og talentfulde spillere, der har lavet flere mål end ham. Nemlig Messi, Ronaldo, Suarez, Salah og Robert Lewandowski, der lige sniger sig forbi. Og vi har to runder tilbage (af Superligaen i 2018, red.),« siger Bech.

»Det er selvfølgelig en spiller, som alle der interesserer sig for fodbold, kan se er interessant. Derfor er vi formodentlig også i konkurrence med en række klubber,« understreger han.

Wilczek, der gik fra banen uden at score i søndagens 1-0-sejr over Hobro, er imidlertid ikke den mest presserende kontrakt på Troels Bechs bord.

Anfører Johan Larsson har de seneste fem måneder været fri til at forhandle med andre klubber, mens han også snakker med Brøndby om en ny aftale. Men allerede 1. januar udløber hans kontrakt. Og ikke meget peger i retning af en ny en af slagsen i Brøndby.

»Når der er gået så langt som der er med Johan, er det fordi, det ikke er lykkedes. Det har vi heldigvis en måned tilbage at prøve i. Men jeg er også realistisk nok til at sige, at når det i 11 måneder ikke er lykkedes, så skal det godt nok gå stærkt til sidst. Men det ændrer ikke på, at vi også går efter sejren i det sidste minut,« slutter Troels Bech.

Også Bech selv stopper i Brøndby 1. januar. Her erstattes han af Ebbe Sand på posten som sportsdirektør.