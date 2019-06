FC København sender endnu engang i den kommende sæson en af klubbens dyre spillere på lejeophold.

Efter et lejeophold i østrigske FK Austria Wien i den forgangne sæson, udlejes Uros Matic nu således til cypriotiske APOEL FC i hele den kommende sæson.



Serbiske Matic er noteret for 39 kampe for FC København, hvortil han kom til som en dyr herre fra Sturm Graz i januar 2017.

29-årige Matic blev købt for 18,6 millioner kroner, og var dengang blandt de fem dyreste indkøb i københavnernes historie.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han var købt ind for at være den nye midtbanestyrmand hos københavnerne, og fik tildelt Delaneys gamle trøjenummer, 8, men han faldt i unåde hos Ståle Solbakken efter en række svingende præstationer.

I sine første halvandet år i klubben overbeviste han aldrig cheftræneren om, at han var den rette afløser for Thomas Delaney.

I princippet er Matic til salg, men det er ikke lykedes FCK at sælge ham, hvorfor de nu for anden sæson i streg tyer til udlejeløsningen.

Ifølge B.T.s oplysninger jagter FCK denne sommer en solid midtbaneforstærkning.