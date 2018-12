Talentakademiet og selskabet bag FC Nordsjælland, Right to Dream, bruger FC Nordsjælland til at presse unge spillere til Farum-klubber og dermed blive i akademiets rækker.

I bytte for et skifte til FC Nordsjælland lover Right to Dream de unge spillere, at deres chancer for at komme på de ghanesiske ungdomslandshold.

Det skriver Politiken.

I breve og optagelser, der er lækket gennem Football Leaks, som Politiken er i besiddelse af, dokumenteres det, hvordan unge spiller får at vide, at de bør skifte til FC Nordsjælland.

Tom Vernon, bestyrelsesformand i FC Nordsjælland og grundlægger af Right to Dream. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her får spillerne at vide, at det vil være karrierefremmende, at det kan være et skridt videre til Manchester City, som Right to Dream samarbejder med, og at de vil give dem muligheden for at spille på ungdomslandsholdene.

Hvis de ikke forlænger deres kontrakt med en Right to Dream-klub, får de at vide, at de ikke kan spille på ungdomslandsholdene, da der angiveligt foreligger en aftale mellem det ghanesiske fodboldforbund og Right to Dream om, at der primært skal benyttes Right to Dream-spillere.

Ifølge Politiken er der tale om flere tilfælde med unge fodboldspillere.

En af dem er Kamal Sowah, der i dag spiller i engelske Leicester, der har oplevet et lignende forløb.

»Right to Dream kom til mig med en kontrakt med FC Nordsjælland. Jeg var 17 år dengang. Jeg fik at vide, at hvis ikke jeg skrev under, måtte jeg ikke komme med ungdomslandsholdet. Det var hårdt for mig, men jeg sagde nej til at skrive under«, siger Kamal Sowah til Politiken.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, er kritisk over for tendensen og udtaler til Politiken, at det er 'et urimeligt pres på at lagt på sig som unge spiller'.

Right to Dream forklarer i et skriftligt svar til Politiken, at der er tale om en treårig plan, man tilbyder spillerne.

'De studerende, vi tilbyder at forberede sig på og udvikle sig til en karriere i professionel fodbold, vil træde ind i et program med internationale rejser og turneringer, forskellige skemaer i relation til skolen og uddannelse på bekostning af andre elever, der ikke får den mulighed. Så Right to Dream må sikre sig, at spillerne på denne vej er knyttede til planen og perioden.'