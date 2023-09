Torskedumt.

Så præcist kan den advarsel, som FC Københavns unge profil Elias Jelert ragede til sig søndag, beskrives.

Kun 11 minutter inde i kampen løb bolden ud til et Viborg-indkast, og så slog hjernen fra hos Jelert. Han forsøgte at tjatte den løse bold ud over reklamebanden, så Viborg ikke kunne få fat i den.

Aktionen virkede meget demonstrativ, for først glippede Jelerts forsøg, inden han så lykkedes med at sinke Viborg - og det kostede et klokkeklart gult kort, en notits i bødekassen og et bebrejdende blik fra cheftræner Jacob Neestrup.

»Det var torskedumt af mig. Jeg ville stoppe en mulig kontra, men kunne ikke engang finde ud af at få bolden ud over banden første gang, så jeg gjorde det igen,« siger Jelert om situationen, du kan se i videoen over artiklen.

Og hurtigt gik det op for den 20-årige back, hvad han netop havde haft gang i.

»Jeg stod bare bagefter og tænkte: 'Det er godt nok dumt lavet, hva?'. Det er i orden, den koster i bødekassen,« siger Jelert og tilføjer om Jacob Neestrups reaktion.

»Ja, selvfølgelig har jeg hørt fra ham. Alle kan se, hvor dumt det var. Vi grinte bare ad det, men jeg tror ikke, at han var tilfreds i momentet, hvis jeg kender ham ret.«

Neestrup tog den uhørt unødvendige advarsel med et smil efter kampen, hvor Jelert trods alt også blev på banen hele kampen og FCK vandt 2-0. Men det kunne nemt have været anderledes.

»Det er bare for dumt jo. Der er ingen grund til at sætte sig selv i sådan en situation. Jeg sagde også til fjerdedommeren, at det var lige før, de skulle give ham et rødt kort bare for at være så dum,« lød det fra FC København-bossen.

