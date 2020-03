Kort før jul kom nyheden: Nicklas Bendtner stopper i FC København. Siden har han været arbejdsløs.

I et interview med Ritzau for nylig udtrykker fodboldstjernen sig dog på en måde, som kan tolkes, som om han stopper karrieren. Men han har endnu ikke meldt noget endegyldigt ud.

Det forstår panelet i den uges Fodbold FM til fulde. Det kan være svært at give slip på karrieren, når den stopper mere eller ufrivilligt i en situation, hvor man er langt fra toppen.

»Han ved det nok ikke selv endnu. Jeg kender selv til det med at stoppe. Det er normalt for pensionerede fodboldspiller at have den følelse af, at man måske lige skal begynde at spille snart igen. Særligt når nu Bendtner slutter karrieren af på den måde, han gør. En måde, han nok ikke selv havde drømt om,« siger Ken Ilsø, tidligere professionel fodboldspiller, i B.T.s ugentlige fodboldpodcast.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Når man først går ud og har sagt, at man har stoppet, så har man sat sig selv under et unødigt pres. Så er det bedre bare at tie stille,« fortsætter han.

Han suppleres af Michel Wikkelsø Davidsen, B.T.s fodboldkommentator, som tror, at karrieren formentlig er slut for den tidligere Arsenal- og Juventus-angriber.

»Jeg tror, at han er færdig. Vi får ikke Bendtner at se på en fodboldbane igen. Jeg tror, det er en stor beslutning at sige, at nu er man ikke fodboldspiller længere. Så kommer alle spørgsmålene, om hvad man nu skal. De svar skal du have klar. Det er ærgerligt, for vi vil gerne give spillerne en hyldest, når karrierestoppet meldes ud.«

Nicklas Bendtners sidste år i karrieren var præget af stor tumult og udsving i præstationerne. I efteråret fik han chancen for at spille sig tilbage i storform i FC København.

Nicklas Bendtner med kæresten, Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner med kæresten, Philine Roepstorff. Foto: Liselotte Sabroe

Opholdet hos de danske mestre forblev dog uforløst – og efter otte kampe og en enkelt scoring var det slut, da klubben valgte ikke at forlænge den korte aftale, som løb ud ved nytår.

Siden da har 32-årige Bendtner primært været i mediernes søgelys i forbindelse med doku-serien 'Bendtner og Philine', hvor et tv-hold følger den tidligere landsholdsstjerne og hans kæreste, Philine Roepstorff.

I den forbindelse har han i et interview med B.T. sagt, at han ikke tror, at fodboldkarrieren er slut, og at det var corona-krisen, der kom i vejen for et nyt 'fodboldeventyr'.

Foruden at tale om Bendtner dykker panelet i denne uges udgave af Fodbold FM ned i corona-krisen, som har medført, at fodboldbosser i Danmark og Europa kæmper en desperat kamp for at finde løsninger til at redde den afbrudte sæson.

Derudover udpeger panelet også de mest uforløste danske talenter i de senere år og finder nye og bedre græsgange til en række danske profiler, som er klar til at skifte til en større fodboldadresse.

Fodbold FM er B.T. Sports podcast om fodbold – og kun fodbold. Hver mandag debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann. Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.