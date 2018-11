Alexander Zorniger var selvsagt en tilfreds herre efter hans tropper vandt 2-0 over AGF fredag aften i Superligaen.

Men også en smule fåmælt.

»Jeg er meget tilfreds med præstation. Det er alt, hvad jeg kan sige. Vi gjorde det godt, vi spillede godt,« sagde han og var glad for den måde, de kontrollerede kampen mod aarhusianerne på.

Derudover tror han på, at sejren kan være vigtigt frem mod de sidste kampe før vinterpausen.

»Det er godt for selvtilliden, godt for os så vi kan se, hvad vi behøver for at være succesfulde,« siger han og tilføjer:



»Det handler ikke om mentalitet, men om, hvad de (spillerne, red) er villige til at investere i ligaen og acceptere nogle situationer. Vi var i fortiden, og nu er vi her og skal spille her og nu, og det var, hvad vi gjorde i dag.«

Brøndby vandt kampen på to mål i anden halvleg. Et langskudsperle af Dominik Kaiser og et straffespark eksekveret af Kamil Wilczek.

»Jeg synes, at vi særligt i de sidste 30 minutter var modige igen i den måde, vi spiller på. Vi investerede meget i kampen.«

Efter kampen fejrede Brøndby som sædvanlig kampen ved Sydsiden-tribunen med fansene, men det var uden cheftræneren.

»Faktisk, så var jeg meget træt, så jeg var indenfor og kunne ikke se dem. Men selvfølgelig kan man høre dem indenfor, og det er godt for fansene - det er også fredag aften - og det er selvfølgelig godt for hele klubben.«

Brøndby har nu 21 point efter 16 kampe og ligger på fjerdepladsen. De resterende kampe i runden spilles over wekeenden, så stillingen kan hurtigt ændre sig.