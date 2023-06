En Europa-playoffkamp mellem rivalerne Viborg FF og FC Midtjylland endte i skandaløse scener og interne slåskampe.

Kampen blev skæmmet af kanonslag, der blev kastet på banen af Viborgs fans mod FC Midtjyllands målmand Jonas Lössl.

Første gang blev han behandlet på banen, men kunne fortsætte. Anden gang afblæste dommeren kampen og sendte spillerne i omklædningsrummet med kun et minut tilbage af overtiden.

Samtidigt opstod der interne slåskampe blandt Viborgs fans, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Fodbolddirektør i Viborg FF Morten Jensen siger efter kampen til Viaplay, at overvågningsbilleder viser, at det er den samme person, der stod bag begge kast af kanonslag. Fanen er ifølge Morten Jensen blevet identificeret og er i politiets varetægt.

Midt- og Vestjyllands Politi har senere bekræftet anholdelsen på Twitter, hvor politiet skriver, at manden er blevet sigtet for at have kastet kanonslagene og derved skabt fare for andre mennesker.

Jonas Lössl var i den resterende del af kampen - efter det første kanonslag blev kastet - på kanten af feltet for at stå så langt væk fra fansene som muligt.

Det gjorde, at han i anden omgang var længere væk fra de nye skandaløse scener i slutminutterne, hvor et kanonslag blev kastet på ny.

I selve opgøret var FCM i store vanskeligheder i første halvleg, men vågnede op efter pausen, og derfor var det ikke ufortjent, at holdet endte med at vinde kampen med 1-0.

Aral Simsir scorede et kanonmål efter en god dribletur, som sikrede sig en plads i kvalifikationen til Conference League.