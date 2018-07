Det er de færreste Vejle-spillere, der har spillet foran 18.000 tilskuere, men målmanden Pavol Bajza var ikke specielt imponeret af kulissen på Brøndby Stadion

De fleste spillere er meget imponeret, af den kulisse Brøndbys fans kan præstere, men når man har spillet for 40.000 mennesker i Italien, skal der mere end 18.000 fans til at imponere en. Det fortæller Vejle-keeperen Pavol Bajza, som ikke så kulissen som noget særligt.

»For mig var det en kamp som alle andre. Det var ikke vildere for mig, end en kamp i 1. division sidste sæson. Jeg har spillet for 30.000-40.000 mennesker i Italien, så det her var ikke noget særligt,« siger Bajza til Vejle Amts Folkeblad.

Brøndby IF slog ellers stadionrekord for en sæsonpremiere, og det gjorde de med det flotte tilskuertal på 18.785. Det kunne dog ikke hidse Vejle-keeperen op, som istedet kunne glæde sig over et flot 1-1 resultat.

Næste opgave for Vejle er næste mandag, hvor AGF kommer på besøg.

