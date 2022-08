Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det gik desværre, som politiet havde frygtet ved søndagens derby mellem FC København og Brøndby IF.

Da en gruppe af Brøndby-fans ankom til Parken, var det i et voldsomt stormløb mod indgangen og dialogbetjentene.

Det fortæller Peter Dahl, chef for beredskabet i Københavns Politi, til B.T.

»Jeg kan sige, at det slet ikke er gået, som vi havde håbet. Brøndby-fans kom i et stormløb mod vores dialogbetjente ved Parkens indgang, hvor de blev mødt med stenkast og kanonslag. Dialogbetjentene måtte trække stavene for at holde dem væk,« forklarer Peter Dahl og fortsætter:

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Herudover havde en fan taget en kniv med sig ind på stadion, og vedkommende blev anholdt på stedet. Der blev også udført hærværk af Brøndby-fansene.«

Peter Dahl har ikke det endelige tal for antal anholdte efter derbyet, som søndag aften lå på otte personer fra før, under og efter kampen.

»Forventningen er dog, at der kommer flere,« fortæller han med henblik på en anmeldelse om hærværk, som er indgivet af FC København. Her vil videomateriale med al sandsynlighed kunne hjælpe med at få stillet flere til ansvar for de mange sæder, der blev ødelagt i forbindelse med kampen.

Københavns Politi har nu bedt Rigspolitiet om at vurdere, hvorvidt det er muligt for politiet at nægte, at der kommer udebanefans til det næste derby.

»Det er ikke en beslutning, der er truffet endnu, men vi vil gerne vide rent juridisk, om det er noget, som vi kan,« siger Peter Dahl.

Hvis det ikke er muligt, vil Københavns Politi gå i dialog med Divisionsforeningen og Vestegnens Politi for at få trumfet igennem, at der ikke skal være udebanefans med til det næste derby.

Kommunikationschefen i FC København, Jes Mortensen, siger til B.T., at der i alt blev ødelagt 120 sæder i Parken. Det er ødelæggelser, som i hvert fald kommer til at koste over 100.000 kroner at reparere.