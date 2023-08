»Der er et eller andet-riv-rav-ruskende galt.«

Problemerne står i kø i Brøndby efter de gul-blås vaklende start på Superligaen.

Søndagens 1-3-nederlag ude mod FC Nordsjælland har fået de sociale medier til at tale om en fyring af cheftræner Jesper Sørensen. Og i panelet i B.T.s fodboldpodcast 'Ugens Rapport' mener man også, at det trækker i retning af et farvel til træneren.

»Det er godt nok en tung start, han har fået derude. Han har jo heller ikke noget i banken hos Brøndby-fansene.«

»Fyringstruet? Det kan vi snart ikke komme uden om. Det skal ikke gå meget mere galt, så er han ude,« lyder det i mandagens episode.

Men panelet vurderer, at Jesper Sørensen ikke er den eneste, der er under luppen på Vestegnen. Også sporsdirektør Carsten V. Jensen må tage sin del af ansvaret.

»Man må også pege på Carsten V. Jensen i den her situation. Al den ballade, der har været omkring målmandsposten eksempelvis. Det holder ikke. Og så har man brugt mange penge på et ungt polsk talent, der ikke er løsningen her og nu.«

