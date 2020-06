Et udspil fra regeringen lægger op til, at der fra 8. juni kan komme 500 tilskuere til superligakampe.

Superligaen er i gang igen efter coronapausen, men uden tilskuere på tribunerne. Men måske kan der være udsigt til at få liv på tribunerne inden for en kort periode.

Det lægger regeringen op til i et udspil til partilderne for yderligere genåbning af Danmark, der skal træde i kraft 8. juni.

Ifølge udspillet, som Ritzau er i besiddelse af, lægger regeringen op til en harmonisering af undtagelserne i forbindelse med arrangementer med siddende publikum.

»Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde fx en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, fx superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned,« lyder det i udspillet.

Tidligere har flere af klubberne i Superligaen talt åbent om, at de ønsker at få fans tilbage på tribunerne til kampene.

Blandt andet fortalte direktør for Parken, Lars Bo Jeppesen, i et interview efter FCKs kamp mod Lyngby i mandags, at han gerne så, at der snart kom tilskuere ind igen, hvilket der allerede var en plan for i FCK.

»Vi har en minutiøs plan for en tilbagevenden for 25-50 procent af tilskuerne. Vi arbejder på, at det skal være i indeværende sæson. Allerede fra næste runde, håber jeg,« sagde Lars Bo Jeppesen.

Med det nye udspil vil der dog kun være åbent for op til 500 tilskuere. Noget som administerende direktør i Brøndby, Ole Palmå, tidligere har fortalt, ikke nødvendigvis vil være nok til, at man vil åbne op for tilskuere.

»Vi forstår bare ikke, hvorfor vi kun må samles 500 på et stort udendørs areal som Brøndby Stadion, når man må samles 500 i en biografsal inde i København. At lukke 500 ind er to procent af vores kapacitet, og det gør ikke, vi kan drive forretning. Det er det samme som et forbud,« sagde Ole Palmå til B.T. og tilføjede:

»Det er det, vi sidder og arbejder på lige nu. Vi vurderer også, om vi overhovedet åbner, hvis tallet er 500. Det er bare ulogisk at forstå, hvorfor der ikke må komme flere. Specielt når man tænker på, at det, der går igen hos læger og politikere, er, hvor lavt smittetrykket er, og hvor godt det går.«

Hos Divisionsforeningen er der glæde over det nye udspil fra regeringen.

»Hvis vi får mulighed for at lukke op med 500 personer, er vi glade for at have muligheden for at demonstrere, at vi forsvarligt kan bringe tilskuere på stadion. Men skal det gøre en forskel for fodbolden, skal vi op i nogle helt andre muligheder,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ritzau og fortsætter:

»Det er væsentligt for os, at vi fra den kommende sæson kan operere med noget, der ligner fuld kapacitet.«