Danmarks mest omtalte Superliga-personlighed har siden mandagens kamp mellem FC København og Sønderjyske været dommer Sandi Putros.

Den 33-årige dommer fik en meget uheldig hovedrolle, da han dømte tre fejlagtige straffespark, og han har siden været udskældt for sine afgørende dispositioner, der fik betydning for FC Københavns 3-2-sejr over Sønderjyske.

Blandt andet lød det efter kampen fra en af aktørerne i Sønderjyskes Pierre Kanstrup, at FC København med to forkert dømte straffespark havde en 12.-mand i ryggen, og onsdag meddelte Michael Johansen, formand i DBUs dommerudvalg, at kendelserne var ukorrekte, og at han 'i bagklogskabens klare lys gerne havde set, at Sandi Putros af VAR-dommeren var blevet kaldt ud til skærmen ved alle tre straffesparkskendelser.'

Efter et par dages betænkningstid har Sandi Putros valgt at tale ud om situationen til B.T. og dermed slå en streg i sandet.

For dommeren lægger ikke skjul på, at det negative fokus på ham de seneste dage har været voldsomt.

Jeg laver ikke andet end at gå og tænke på denne her kamp. Sandi Putros

»Som ved alle større fejl lukker jeg mig inde derhjemme, kigger indad og søger den bedste evaluering. Jeg tror, at jeg har set kampen seks gange nu, og de tre straffespark tror jeg, at jeg har set 50 gange. Jeg prøver hele tiden at kigge på, hvorfor jeg fejler i situationen. Jeg laver ikke andet end at gå og tænke på denne kamp,« siger Sandi Putros, der altid tager to dages fri fra sit normale job som politibetjent, når han dømmer en Superliga-kamp.

Denne gang har det i sandhed kunnet betale sig, bemærker han.

»Jeg gør det både for at få noget restitution, men også for at evaluere kampen bedst muligt, så den bliver parkeret, og jeg kan komme videre til de efterfølgende opgaver. Især efter denne kamp er de her to dage givet rigtig godt ud. I journalister ringer konstant, og der ligger 25 ubesvarede opkald, men det handler om, at man skal have clearet hovedet,« forklarer han og tilføjer:

»Lige i nuet og de efterfølgende dage er alt sort og træls. Man er skuffet, sur, vred og irriteret, men man skal også videre på et tidspunkt. Og man skal ikke tage fejl af, at jeg er den, der er mest irriteret og ærgerlig – og mere end hvad man ellers kan læse på nettet. Jeg er den, der er allermest træt af, at jeg dømte de tre straffespark, det skal der ikke herske nogen tvivl om,« fortsætter Sandi Putros, der ikke har kunnet undgå at tage arbejdet med hjem.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm og Sandi Putros kender hinanden særdeles godt. Foto: Henning Bagger Vis mere Sønderjyske-træner Glen Riddersholm og Sandi Putros kender hinanden særdeles godt. Foto: Henning Bagger

»Man søger hen, hvor man er mest tryg, det er hos éns kolleger, dommergruppen og min familie, og så lukker man sig inde dér, indtil man føler sig klar til at komme op på hesten igen. Jeg har også min kone herhjemme, og hun var – som altid, når jeg begår større fejl – godt klar over, da jeg kom kørende hjem efter kampen, at der ville komme minimum to dage, hvor jeg er træls og gnaven. Det er jeg selvfølgelig også ked af på hendes vegne, men hun er nu godt hærdet gennem tiden i Superligaen,« siger Sandi Putros.

Han løber her de tre meget omtalte straffespark igennem med os, og hvorfor han dømte, som han gjorde.

»Den første situation er med Victor Ekani, der forsøger at cleare en bold i feltet tæt på Viktor Fischer. Men Ekani laver en dårlig tæmning og rammer ikke bolden i forbindelse med sin clearing. Jeg ser, at han rammer Fischer i hals-/hovedregionen, og det takseres som en hensynsløs forseelse, hvilket han får et gult kort for (senere trukket tilbage, red). Efterfølgende har jeg evalueret meget på min placering. Det er nok det, der gør, at jeg ikke ser det, man gør på tv – at kontakten er så minimal, at der ikke skal dømmes et straffespark,« lyder det fra Putros.

Straffespark nummer to bliver ved stillingen 2-1 givet til Jens Stage med cirka 10 minutter tilbage af kampen, da Sandi Putros ser FCK-spilleren blive fældet af en hånd på skulderen.

Lige i nuet og de efterfølgende dage er alt sort og træls. Man er skuffet, sur, vred og irriteret, men man skal også videre på et tidspunkt. Sandi Putros

»Jeg ser en holdeforseelse. Mit fokus er den hånd, han har på skulderen, men det er tydeligt at se, at der ikke er tale om en holdesituation, eller at han bliver puffet. Det er sådan set bare en arm, der bliver placeret på hans skulder, og det er langt under det forsætlighedsniveau, vi normalt dømmer for i Superligaen, så den er jeg selvfølgelig ked af.«

Kun to minutter senere er det så Sønderjyske, der får tilkendt et billigt straffespark, da Sandi Putros vurderer, at Mathias 'Zanka' Jørgensen tager med hånden i feltet i en situation, hvor FCK-spilleren bliver skubbet. Putros siger til 'Zanka', at han dømmer for usportslig optræden.

»Den ser jeg, som at han slår til bolden. Jeg vurderer i situationen, at han spiller bolden med armen, inden han bliver puffet i ryggen. Jeg skulle bare have ladet spillet fortsætte, for keeperen ender med at få bolden. Der var ikke tale om en forsætlig handling, så der skulle ikke have været dømt straffespark,« indrømmer Sandi Putros, der erkender sine fejl og samtidig tror på, at han vil lære af dem.

»Der er selvfølgelig en masse kommunikativt med mit team i situationen, som vi også skal optimere på. Der er mange elementer i situationen, som jeg kan lære en del af. Det piner mig, at jeg er med til at afgøre en kamp på den måde. Jeg er sat ind til at dømme og afvikle kampen på bedste vis og efter fodboldens ånd, og når jeg kan konkludere, at jeg har dømt et forkert straffespark, er det i min verden en katastrofe,« siger han.

Jeg går ind til alle kampe med en ren tavle og forsøger at gøre mit bedste. Og så er der åbenbart mange flere straffesparkskendelser i mine kampe, og hvad grunden til det kan være, det har jeg ikke nogen logisk forklaring på. Sandi Putros

Op til denne sæson har VAR set sit indtog i Superligaen, og systemet er netop til for at undgå graverende målfejl.

Men Sandi Putros så aldrig nogen af forseelserne igennem på skærmen på sidelinjen, og det gjorde han ikke, fordi han ikke havde hjemmel til det.

I det tilfælde kræver det, at dommeren i VAR-rummet kalder Sandi Putros ud, og det gjorde han ikke.

»Han melder ikke til mig, at der er tale om meget, meget tynde straffespark. Der foregår det helt efter VAR-protokollen og på en faglig og professionel måde. På banen hører vi kun fra VAR-rummet, hvis der er tale om, at vi skal ud og kigge en ekstra gang. Vi får kun meldingen, at situationen er kigget igennem, og at vi kan fortsætte.«

Sandi Putros har set kampen igennem seks gange. Foto: Henning Bagger Vis mere Sandi Putros har set kampen igennem seks gange. Foto: Henning Bagger

Det gør du alle tre gange?

»Ja, for jeg må ikke sætte spillet i gang, før at situationen er tjekket igennem.«

Hvordan kan de i VAR-vognen ikke opdage fejlene, når de ser situationerne igennem igen og igen?

»Jeg tror ikke, at der er tale om, at det ikke er opdaget. Alt kigges igennem. Det gjorde det også i denne kamp. De kigger blandt andet efter, om der er frispark i opspillet, om der er offside i situationen og alt muligt andet relevant. De skal se på, om der er en klar og åbenlys fejl i situationen, og det har de ikke skønnet i situationerne.«

Det er mit liv. Det er det, jeg går allermest op i og bruger mest tid på. Det er det, der interesserer mig allermest, så det betyder alverden. Sandi Putros

Hypotetisk spørgsmål – ville du have set på skærmen i de her tre situationer, hvis du havde lov til selv at bestemme, om du kunne gå ud på sidelinjen og tjekke efter?

»I kampen var jeg 100 procent sikker på, at jeg havde dømt rigtigt, ellers havde jeg aldrig dømt dem. Det andet bliver alt for hypotetisk,« siger Sandi Putros, som med Michael Johansens ord fremover nok vil blive kaldt mere ud til sidelinjen ved lignende situationer.

Du har en statistik, der hedder 35 dømte straffespark i 80 kampe, hvorfor er det så uhørt højt for lige dig?

»Jeg må ærligt indrømme, at det ikke er noget, jeg går og tænker over. Jeg går ind til alle kampe med en ren tavle og forsøger at gøre mit bedste. Og så er der åbenbart mange flere straffesparkskendelser i mine kampe, og hvad grunden til det kan være, det har jeg ikke nogen logisk forklaring på.«

Sandi Putros var ikke særligt populær i Parken mandag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sandi Putros var ikke særligt populær i Parken mandag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen

Har de andre siddet i skabet?

»Nu har jeg ikke dem alle i erindringen, og lur mig, om der ikke er nogle af dem, jeg ikke er stolt af. Jeg dømmer straffe, fordi jeg vitterligt tror på, at der er straffespark,« forklarer Sandi Putros, der godt har lagt mærke til aktørernes vrede over hans fejldomme, også Pierre Kanstrups.

»Jeg har godt set interviewene efter kampen, men det er ikke noget, der kom til udtryk under kampen. Det er så skuffende, men det bunder i, at jeg begår fejl på banen. Deres udtalelser er et produkt af det. Jeg er godt klar over, at når jeg begår sådanne fejl, er der naturlige følelser og reaktioner på det,« påpeger Sandi Putros, der i næste runde selv skal være VAR-dommer til kampen mellem AC Horsens og OB.

Putros bedyrer, at han ikke har haft brug for en pause trods stormvejret.

Sandi Putros dømte tre forkerte straffespark i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sandi Putros dømte tre forkerte straffespark i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nej, tværtimod. Jeg har det ligesom spillerne, at når man taber en kamp, vil man ud og bevise, at det var en enlig svale, og at man er bedre end det, så jeg vil ud på banen og få vasket tavlen ren.«

Hvor meget betyder dommergerningen egentlig for dig?

»Det er mit liv. Det er det, jeg går allermest op i og bruger mest tid på. Det er det, der interesserer mig allermest, så det betyder alverden. Og så vil jeg sige, at man ikke skal være i denne verden, hvis man er sky for at komme i fokus eller tage ansvar. Det følger naturligt med, og det lever vi fint med. Vi er til for at træffe beslutninger og mange gange også de upopulære beslutninger, og det skal vi være stærke nok til at træffe, uagtet at det kan have nogle store konsekvenser. Jeg ligger mig gerne fladt ned, når jeg begår fejl,« slutter han.

Sandi Putros blev i december forfremmet til FIFAs liste over dommere, som kan dømme internationalt.