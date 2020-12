Fire AGF-spillere er blevet testet positive for coronavirus, oplyser klubben.

Det drejer sig om spillerne Mathias Jørgensen, Søren Tengstedt, Daniel Gadegaard og Patrick Olsen.

Ifølge B.T.s oplysninger skete smitten efter en juleafslutning for spillerne, og klubbens kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, bekræfter overfor B.T., at spillerne er testet positive efter 20. december, men han kan ikke sige, om smitten er sket til festen.

Han kan heller ikke fortælle, om det var serveringspersonalet, der bragte smitten med sig. Spillerne holdt festen efter årets sidste kamp mod AaB 21. december, hvor man vandt 3-0.



»Vi har tjenere fra Ceres Park, som har hjulpet med at servere til den aftensmad efter kampen. Jeg har ikke nogen kommentarer til, om der er medarbejdere fra Ceres Park, der er blevet testet positiv, for det falder indunder GDPR. Jeg kommenterer ikke på en almindelig tjeners sundhedsmæssige tilstand,« siger han og fortsætter:



»Der var ingen med til den julefrokost, afslutning, eller hvad du vil kalde det, som ikke var sammen med spillerne i forvejen. Der var ikke personale eller koner. De gik i bad, spiste sammen og ønskede hinanden glædelig jul. Umiddelbart ved jeg ikke, om der var andre til den fest eller afslutning, som skulle være blevet smittet,« siger han.

Er den god nok, at der også er en klublæge, der er testet positiv?

»Igen må jeg sige i forhold til GDPR, at jeg ikke vil udtale mig om medarbejderes private, sundhedsmæssige forhold,« svarer Snøren Højlund Carlsen.



Smitten får ingen sportslige konsekvenser, lyder det.



»De er ude af isolation inden nytår, og når de kommer tilbage, skal de testes tre gange inden opstarten. Det berører os ikke på nogen måde sportsligt,« siger Højlund Carlsen.

Sammen melding kommer fra klubbens læge.

»De er ude af deres karantæne inden nytår og derfor regner vi med, at de alle er klar til at indgå i opstarten, når spillerne mødes igen i det nye år. Her testes hele truppen i øvrigt grundigt og flere gange efter Divisionsforeningens vejledninger, så vi er sikre på, at alle er negative og klar til at indgå i opstarten,« siger AGFs læge, Jacob Astrup, til klubbens hjemmeside.

AGF starter træningen op igen 6. januar og begynder at teste for coronavirus to dage inden.