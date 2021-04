Fodboldbossen Steve Walsh har været udsat for et indbrud, der har kostet ham nogle uerstattelige minder.

Walsh har i flere år skabt sig et godt navn i engelsk fodbold, hvor han har været i klubber som Chelsea, Everton og Leicester.

Hos sidstnævnte krediteres han for at spille i en central rolle i klubbens overraskende mesterskab i 2016.

Men netop minderne fra den historiske triumf har kyniske indbrudstyve nu fået fat i. Det er Walshs datter Hannah, der deler en desperat efterlysning på Twitter.

Walsh har fået stjålet sin medaljer fra triumfer i Premier League, Championship og League One samt et ur. Og det er med håb om, at der er nogen, der kan hjælpe familien Walsh med at blive forenet med de dyrebare minder.

'Tyve har brudt ind i mine forældres hus og stjålet min fars medaljer. Hjælp os med at få dem tilbage,' skriver hun i opslaget og tilføjer i et andet:

'Familien kommer ikke med yderligere udmeldinger. Vi beder blot om, at I deler det så vidt og bredt som muligt, så vi kan finde de værdifulde genstande, og de kan komme retur til familien'.

Steve Walsh blev i 2018 fyret som fodbolddirektør i Everton, og siden har han været tilknyttet den amerikanske MLS-klub Charlotte FC som sportslig rådgiver.