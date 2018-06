Der er mere tysk talent på vej til Brøndby IF.

Ifølge den store tyske avis Bild, er det 23-årige målmandstalent Marvin Schwäbe fra Hoffenheim nemlig tæt på at skrive under med de danske sølvvindere.

Prisen skulle ifølge avisen være 700.000 euro, hvilket svarer til lidt over fem millioner danske kroner for målmanden, der i givet fald skal ind og kæmpe om at blive Frederik Rønnows afløser i målet. Den danske VM-reservemålmand skifter efter VM til Eintracht Frankfurt.

Schwäbe bliver beskrevet som et stort målmandstalent, som har været tysk U17-mester med Hoffenheim under nuværende cheftræner Julian Nagelsmanns ledelse.

Han har dog haft svært ved at slå igennem på højeste seniorniveau hos Hoffenheim, og har derfor tilbragt de seneste fire år på leje i henholdsvis Osnabrück i 3. Bundesliga og senest to sæsoner i Dynamo Dresden i 2. Bundesliga.

Der resterer to år af Marvin Schwäbes kontrakt med Hoffenheim, og han ventes ifølge Bild at skrive under på en tre-årig kontrakt med Brøndby, som tidligere i dag annoncerede købet af angriber Ante Erceg.

Brøndbys Cheftræner Alexander Zorniger i superliga kampen mellem Brøndby IF- FC Midtjylland på Brøndby Stadion mandag den 14. maj 2018.

Brøndby-træner Alexander Zornigers assistentræner, ligeledes tyske Matthias Jaissle, kender Schwäbe, som er 190 centimeter høj og vejer 86 kilo, fra deres fælles tid i Hoffenheim.

Brøndby rådede i den forgangne sæson over tyske profiler som Benedikt Röcker, Anthony Jung og Hany Mukhtar.