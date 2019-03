Brøndby skal sælge spillere for 44 millioner til sommer. Det fremgår af den årsrapport, som blev præsenteret onsdag morgen.

Dermed er der lagt op til en hektisk sommer for sportsdirektør Ebbe Sand, som samtidig kan se frem til, at der i de kommende år bliver skruet op for budgetterne i den sportslige sektor. B.T. har fanget Ebbe Sand til et interview om de nye fremtidsudsigter i Brøndby.

Hvordan sikrer I en 'transfergevinst' på 44 millioner kroner til sommer?

»Det gør vi ved spillersalg. Vi har flere spillere, der er interessant for større klubber og andre klubber. Så det er jo ikke unormalt at have budgetteret med en transferindtægt. Og det har vi også tidligere været dygtige til - at realisere transfergevinster. Så det har jeg det helt fint med,« siger Ebbe Sand.

Så du mener ikke, at 44 millioner er et urealistisk beløb?

»Nej, bestemt ikke.«

Kan du være mere konkret på, hvilke spillere der skal sælges?

»Nej, jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvilke spillere det er. Men i det her vindue (i januar, red.) har vi fået bud på flere af vores spillere. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre.«

Men set over de seneste år er det vel ikke den slags beløb, man har været vant til at sælge spillere for i Brøndby?

»Nej, men altså vi har da haft Christian Nørgaard og også andre spillere, der har genereret nogle penge. Det er da muligt, der skal mere end et enkelt salg til. Men altså det er jo ikke unormalt for en klub som Brøndby at sælge spillere. Så må vi se, hvem vi kommer til at sælge, og hvem der bliver her.«

Det fremgår af årsrapporten, at der vil blive investeret 'væsentligt i den sportslige sektor, heriblandt Brøndby Masterclass'. Kan du gøre mig klogere på, hvordan de øgede investeringer fordeler sig i forhold til Masterclass og jeres transferbudget?

»Nej, jeg vil ikke uddybe, hvad der ligger i de tal yderligere. Det kan jeg ikke.«

Men bliver der kun skruet op for Masterclass? Eller bliver der også skruet op for det beløb, I kan købe spillere for?

»Der er selvfølgelig lagt ind til spillerindkøb i budgettet. Men hvor meget og hvor lidt det er, det fremgår ikke direkte, og vi har selvfølgelig heller ikke intentioner om, at vi skal nævne beløb nøjagtigt. Men der er selvfølgelig muligheder der også. Og i forhold til Masterclass – der er meget stor fokus på Masterclass – og det er vi glade for, og vi har spændende spillere på vej, som helt sikkert vil komme tættere på førsteholdet efter sommerens transfervindue. Så det har jeg det rigtig fint med.«

Jeg forstår stadig ikke, om der både bliver flere penge til Masterclass og flere penge til spillerindkøb?

»Nej, og det fremgår måske heller ikke helt tydeligt. Men som sagt, så er der også mulighed for tilgange. Men det handler selvfølgelig også om, at vi får realiseret en transfergevinst.«

Så der bliver skruet op for det beløb, der er at købe spillere ind for?

»Altså det kan man sige. Alt er relativt. Det kommer an på, hvad du sammenligner med. Men det, jeg kan sige, er, at der er mulighed for tilgange. Men vi vil også komme til at se, at …«

Men har du flere penge at købe spillere for om to år, end du har nu?

»Ja, det kunne det umiddelbart godt være. Men selvfølgelig er der også mulighed for at gøre noget i det kommende transfervindue,«

Og hvor mange ekstra penge er det, du får til rådighed?

»Jamen det har jeg ikke lyst til at kommentere på. Det holder vi selvfølgelig internt. Men jeg har selvfølgelig overblik over budgetterne, og hvad vi kan og ikke kan,« siger Ebbe Sand.