Hvem ligger bedst i svinget til at snuppe bronzemedaljerne i Superligaen?

Svaret er tre af fodbolddebattens stemmer ikke i tvivl om, hvis man spørger.

Selvom mesterskabsspillet, der blev taget hul på i weekenden, er inddelt i to separate løb - en guldkamp og alle de andre - så er der heldigvis for alle fodboldfans' skyld stadig masser af spænding at tage af.

Og den mest oplagte kandidat til at snuppe tredjepladsen skal vi til Odense for at finde, hvis man spørger fodboldekspert Mads Junker, tidligere direktør i Parken Sport & Entertaintment Dan Hammer og journalist Sebastian Stanbury.

Brøndbys Kamil Wilczek og OBs Marco Lund under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Kamil Wilczek og OBs Marco Lund under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er OB (der ser stærkest ud lige nu, red.)« lyder den kontante melding fra Mads Junker i mandagens udgave af Fodbold FM.

»Tabellen hjælper dem også lidt, når du fører med fire point mod den direkte konkurrent og har et spilkoncept, der virker. De er ikke søgende, OB. Det kan godt være, at de ikke har kvaliteten på niveau med FCK og FCM, men de har et koncept, der i den grad virker.«

»Den rejse, de (OB. red.) har været på, til hvor de er nu, giver dem jo en verden til forskel i ballasten i forhold til der, hvor Brøndby er, hvis vi tager dem som den mest direkte konkurrent, og det synes jeg, de er,« uddyber Junker og slår fast:

»OB har det mest afbalancerede og afklarede udtryk.«

Brøndby skal finde et spil, som de ikke har vist i mange måneder nu, hvis de skal nå de der fire point. Sebastian Stanbury

Og hvad er så svaret på, hvorfor OB ligner det mest oplagte mandskab til at snuppe bronzen?

»Det er vel en træners ideer, der begynder at sidde fast i truppen,« siger Dan Hammer, der påpeger, at der i udgangspunktet kun er én ting, der taler imod, at OB skulle løbe med medaljerne:

»Det eneste, der faktisk taler imod OB og bronzen, det er, at jeg tror, de kommer til at spille flere uafgjorte kampe. Det er så rimelig stabilt og afklaret, det de leverer, mens der er et par jokere både hos Brøndby og FC Nordsjælland, især i det offensive spil, som gør, at kampene kan blive en lille smule mere åbne. Og i en trepointsturnering er det jo alt andet lige bedre at vinde en kamp end at spille to uafgjorte.«

Journalist på Tipsbladet Sebastian Stanbury er heller ikke i tvivl om, hvem der har det bedste hold af Brøndby og OB i øjeblikket.

»Brøndby er jo et hold, der har været nødt til at fyre en træner, fordi resultaterne har været dårlige. Det har OB ikke. OB har i øvrigt også en træner, der har vundet medaljer før; Jakob Michelsen har taget sølv med Sønderjyske, og Retov har ikke nogle medaljer som træner. Flemming Pedersen i FC Nordsjælland har i øvrigt heller ikke som cheftræner. Han er ret ny i det der med at være cheftræner i Superligaen. Så det er også en lille fordel til OB,« lyder det fra Stanbury, der tilføjer:

»Brøndby har ikke den sikkerhed i systemet, og det er ikke et lige så godt trænet hold lige nu, som OB tydeligt viser, at de er. Og så bliver det rigtig svært at hente det hul på fire point, som de har.«

Brøndbys Ante Erceg og OBs Jens Jakob Thomasen under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Ante Erceg og OBs Jens Jakob Thomasen under superligakampen mellem Brøndby IF- OB på Brøndby Stadion, fredag den 29. marts 2019. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, det ligger til OB, og Brøndby skal finde et spil, som de ikke har vist i mange måneder nu, hvis de skal nå de der fire point,« lyder det fra Stanbury.

Og har Brøndby i virkeligheden et mandskab, der er top-3 værdigt?

»Hvis vi tog dem (Brøndby, red.) isoleret set og gav dem en anden farve trøje på, så ville jeg jo ikke synes, at det var et hold, der emmede af, at de var tæt på at være et top 3-mandskab,« lyder det fra Mads Junker, der tilføjer:

»Så svingende, som de har været... hvis du kom udefra, så ville du have svært ved at forstå, at der var så meget gang i stadion, og at der var så meget hype omkring, for hvor var det mesterhold fra sidste år? Er det blæst fra hinanden i stumper og stykker? De har svært ved at forsvare, og der er jo ikke sådan nogen rigtig struktur i det.«