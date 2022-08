Lyt til artiklen

Det kan næppe blive mere ubegavet.

Efter kampen mellem FC Nordsjælland og Lyngby begyndte TV3 Sports nedtakt som vanlig, hvor vært Christine Møller og ekspert Allan Kuhn tog opstilling for at tale om værternes 2-1-sejr i det nordsjællandske rivalopgør.

Der gik dog ikke mange øjeblikke, før den udsendelse blev skæmmet af en fodboldtilskuer, der ikke kunne holde på sin hotdog.

Vedkommende kastede stadionspisen direkte i panden på den arbejdende vært, som var live igennem på tv.

Kort konstaterede hun, at hun var blevet ramt af et pølsebrød, og at 'den var ny', mens ekspert Allan Kuhn slog opgivende ud med armene i retning bagmanden til den tankeløse handling.

Efterfølgende fortsatte de to studiesnakken, og dressingen blev tørret væk fra håret.

Dagen derpå tager hun det også ganske cool.

»Det er selvfølgelig grænseoverskridende at få kastet ting i hovedet, når man er på arbejde. Og helt generelt håber jeg, at den tendens med at kaste ting efter folk på stadion stopper.«

»Men jeg har fået en undskyldning fra FC Nordsjælland og betragter egentlig sagen som lukket,« lyder det fra Møller til B.T.

Kastetendensen har desværre vundet indpas i Danmark, hvor DBU tidligere på året måtte lukke de stort anlagte storskærmsarrangementer til landsholdets Nations League-kampe, da øldåser og kruse indtog luftrummet i Fælledparken i stor stil.

Desuden er flere fotografer blevet ramt af ølkast i løbet af den spæde sæsonstart i Danmark.