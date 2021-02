TV3 Sports ekspert Kenneth Emil Petersen var uenig i alle tre straffespark, der blev dømt i mandagens Superliga-kamp mellem FC København og Sønderjyske.

Og det med de dømte straffespark i opgøret, som FCK vandt 3-2, var da også det, folk talte om efterfølgende.

Således også i TV3 Sports studie efter kampen, hvor blandt andre Kenneth Emil Petersen ikke var imponeret over dommer Sandi Putros' beslutning om at pege på 11-meter-pletten tre gange på 90 minutter.

»Jeg har siddet og set en fodboldkamp uden straffespark, og der blev dømt tre. Det var virkelig mærkeligt,« lød det fra Kenneth Emil Petersen.

Et af de tre straffespark blev begået mod Viktor Fischer.

En dom, som også Sønderjyske-træner Glen Riddersholm var stærkt utilfreds med. Det kan du læse mere om her.

Men Viktor Fischer afviser, at han faldt for nemt. Der var straffespark.

»Hvis der er straffe, så er der straffe. Og så er det dejligt, at vi har en ismand, der sparker dem ind hver gang,« sagde Viktor Fischer til TV3 Sport og fortsatte:

»Jeg tror, at deres spiller tager et for langt træk, og så nedlægger han mig.«

Viktor Fischer trak mest af alt på skuldrene af snakken om de forkert dømte straffespark.

»Glen er jo i sin gode ret til at føle sig bortdømt. Vi føler, at det er ganske retfærdigt og egentlig vinder kampen retfærdigt til sidst,« sagde angriberen.