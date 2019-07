Det er en af dem, man bare ikke laver.

For er der noget, Brøndbys fans bare hader, er det FC-klubber - særligt dem fra hovedstaden.

Så da nyheden om sportsdirektør Ebbe Sands degradering i Brøndby nåede frem til sendefladen på TV2, var det ikke selve indholdet, der fik den store opmærksomhed, men mere den der detalje med den helt store betydning - FC.

Klubben hedder som bekendt Brøndby IF (Brøndbyernes Idrætsforening) og ikke Brøndby Football Club, som TV2 fejlagtigt kom til at skrive tirsdag. Og som fansene siden har moret sig gevaldigt over på Twitter. Se bare her:

Det er Brøndby IF, ikke Brøndby FC.#Brøndby pic.twitter.com/Iu5lztbAVp — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 2, 2019

Og brækket sig over:

Brøndby Football Club — August(@AggerEra) 2. juli 2019

Der er i tråden også tanken, at det fejlagtigt er nyhedoplæseren Gertrud Højlund, der laver brøleren.

Det gør hun også opmærksom på her:

Tror faktisk ikke jeg har sagt andet end IF. Men kan da godt se det står forkert på skærmen. Skal ikke kunne sige om det også er kommet forkert ud af munden, selvom jeg godt ved, at BIF er BIF. Men sundt for denne tråd lige at få pulsen op — Gertrud Højlund (@GertrudKBH) 2. juli 2019

Men fejl sker som bekendt for selv den bedste, og vi laver dem alle sammen. Jeg har også flere gange kontrolleret for fejl i denne artikel, men er klar på en shitstorm.