For det meste forløb det roligt ved Parken, men pludselig gik det galt.

Et tv-hold fra TV2 fik en rigtig grim oplevelse, da en flok fans pludselig gik til angreb på deres udstyr.

Det bekræfter chefredaktør på TV2 News Jakob Vissing over for B.T. søndag eftermiddag.

»De løb hen til dem og smadrede kameraet og stjal en mikrofon. Vi er lige i gang med at efterforske og finde ud af præcis, hvad der skete. Og tage hånd om de mennesker, der har involveret i det.«

Er de okay?

»Ja, de er okay. De blev ikke som sådan overfaldet - de gik efter udstyret i første omgang. Men de er selvfølgelig rystede over det, og vi tager hånd om dem.«

Det kan være svært som presse at navigere i så store forsamlinger af fodboldfans, men umiddelbart var stemningen god, fortæller TV2-chefen.

»Vi var overraskede over, at det udviklede sig i den retning, for det virkede jo til at være en festaften for FCK. Det overraskede os, at det kom til det. Efterfølgende er vi selvfølgelig mere forsigtige. Så det kom bag på os.«

Der blev sparket ud efter kameraet, men skaderne er ikke så store, lyder den første melding om det dyre udstyr.

»Nu finder vi ud af, hvad der er forgået, og så finder vi ud af, hvordan vi skal reagere på det,« siger Vissing afslutningsvis.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der ikke kendte til epsioden med tv-holdet.