Der hersker stor utilfredshed hos én af Superligaens rettighedshavere.

For TV3 Sport, som hører under Nent Group, er nemlig stærkt utilfreds med den aftale, som Divisionsforeningen indgik med sponsoren OnsideBetting fredag.

Det skriver Radio4.

Helt konkret mener tv-stationen, at den nye sponsoraftale kommer til at skade det populære fodboldprogram 'Onside' som et mangeårigt brand.

Kim Mikkelsen, sportschef hos TV3 Sport. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kim Mikkelsen, sportschef hos TV3 Sport. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi kan ikke leve med, at der udviskes grænser omkring, hvad der er vores redaktionelle program, og hvad der er en sponsor for Superligaen,« siger Kim Mikkelsen, der er sportschef hos TV3 Sport, til Radio4 og tilføjer:

»Når man vælger at kalde sit firma for OnsideBetting, så oplever vi, at man tapper ind i noget, som vi har bygget med dansk fodbold gennem mange år. Der er lidt parasitmarketing i det her.«

Han forklarer i den sammenhæng, at man fra tv-stationens side har gjort Divisionsforeningen opmærksom på, at man i værste fald ville være nødsaget til at ændre navnet på det populære fodboldprogram.

Men det kommer ifølge Kim Mikkelsen ikke til at ske, og derfor forklarer han også, at aftalen mellem de to parter allerede er på vej i skraldespanden.

Det er dog ikke noget, som Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har ønsket at be- eller afkræfte over for mediet.

»Jeg har ingen kommentarer – udover vi har en aftale med OnsideBetting,« siger han.