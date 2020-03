Dansk klubfodbold er i knæ, eftersom al kampaktivitet i Superligaen har været indstillet siden 9. marts og tidligst kan blive genoptaget efter påske.

På den baggrund er det umuligt for klubberne i øjeblikket at indkassere eksempelvis entréindtægter og leve op til flere af de kontraktlige forpligtelser, de har indgået med blandt andre sponsorer.

Men ikke nok med det. Således meldte Nent, der råder over tv-kanaler som TV3 og streamingtjenesten Viaplay, i sidste uge skarpt ud på tv-pengeområdet, der set i et økonomisk perspektiv er den måske allervigtigste brik i dansk topfodbolds økonomiske puslespil.

»Vi foretager ingen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt, og hvis udskydelserne fører til aflysninger, forventer vi, at rettighedsejerne honorerer deres kontraktlige forpligtelser og refunderer de betalinger, vi allerede har foretaget,« blev Nent-direktør Anders Jensen citeret for at sige i en pressemeddelelse.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe

Udtalelsen er naturligvis blevet bemærket af Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, som B.T. har kontaktet for at få svar på, om han mener, Nent er i sin gode ret til at handle, som tilfældet er.

»Lige det der har jeg ingen kommentarer til. Vi har indgået nogle kontrakter. Dem overholder vi, og det går vi ud fra, at tv-selskaberne også gør,« siger Claus Thomsen, der ikke ønsker at udtale sig om, hvad aftalerne præcist indeholder.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle det dog være ganske vist, at den nuværende tv-aftale indbringer Superliga-klubberne over 300 millioner kroner om året fordelt over tre udbetalinger: Efter 13 spillerunder, efter 26 runder - altså ved grundspillets afslutning - og efter sæsonen.

Den kritiske situation tackles rundt om i de danske Superliga-klubber vidt forskelligt.

I Hobro IK har man i øjeblikket hjemsendt omkring 30 af sine 50 medarbejdere.

»Det er indiskutabelt, at hele det danske samfund er enormt presset. Men i HIK har vi ikke fyret nogen, og der er ikke fyringer på blokken. Problemet ligger i, hvis vi rykker ned og oven i det måske mangler syv-otte millioner i forhold til det forventede. Så på den lange bane risikerer vi at kunne få det svært. Jeg er sikker på, at vi i Hobro IK godt kan håndtere en eventuel nedrykning, men kan vi også gøre det, hvis alle de andre ting kommer oveni? Det er godt nok svært at vurdere lige nu,« siger bestyrelsesformand Lars Kühnel, der ikke lægger skjul på, at tv-pengene i det samlede regnskab er vigtige.

»Den gentegning af sponsorater, vi i løbet af foråret skal forsøge at få i hus hos det lokale, men økonomisk pressede erhvervsliv, må vi på grund af coronakrisen forvente bliver lavere. Så hvis tv-pengene ikke kommer til udbetaling, kommer vi til at mangle nogle indtægter. Der er rigtig mange usikkerhedsmomenter i øjeblikket. Et andet spørgsmål er jo, om vi kan gøre brug af de kompensationsordninger, som regeringen har lavet,« siger han.

Lars Kühnel har et håb om, at kampprogrammet i Superligaen kan blive genoptaget omkring 1. juni.

Efter min mening skal sæsonen afgøres på banen og ikke på skrivebordet Lars Kühnel, bestyrelsesformand i Hobro IK

»Det vil være en forfærdelig fornemmelse, hvis sæsonen slutter her, og vi ikke selv har fået muligheden for at afgøre, om vi redder os fra nedrykning eller bliver degraderet,« siger Lars Kühnel, der har denne kommentar til, om kampprogrammet efter hans mening skal gennemføres for enhver pris:

»Der skal selvfølgelig ikke spilles, hvis folk bliver smittet og dør, men vi vil være klar til at stille op til kamp hver eneste dag i en periode, hvis det er nødvendigt. Efter min mening skal sæsonen afgøres på banen og ikke på skrivebordet.«

Silkeborg IFs administrerende direktør, Kent Madsen, lægger ikke skjul på, at man i den midtjyske Superliga-klub er glad for, at man efter fem år med regnskabsoverskud har en robust økonomi.

»I den periode har vi øget vores egenkapital med 50 mio. kroner. Det kommer os til gode, når man bliver ramt af en tsunami, som dette jo er,« siger Kent Madsen og tilføjer:

»Men vi ser altså meget alvorligt på situationen. Heldigvis er den endnu ikke kommet så langt ud, at vi ikke kan håndtere den. Vi gør selvfølgelig brug af de forskellige pakker, som regeringen har tilbudt, og så går det nok.«

Kent Madsen håber, at coronakrisen snart er ovre.

Kent Madsen, administrerende direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde Vis mere Kent Madsen, administrerende direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde

»Er vi tilbage i arbejdstøjet til sankthans, må vi betale regningen og komme videre. Men hvis det varer et halvt år, er det mit billede, at 80 procent af Danmarks virksomheder bliver hårdt ramt, og det vil vi også blive,« siger Kent Madsen.

Hvad angår de manglende tv-pengeudbetalinger, henviser Kent Madsen til Divisionsforeningen.

»Den problemstilling overlader jeg trygt til Claus Thomsen (Divisionsforeningens direktør, red.) at håndtere. Men det er klart, at coronakrisen for alle i vores branche trækker tænder ud.«

Randers FCs direktør, Henrik Jørgensen, vælger ligeledes at holde sin mening for sig selv omkring Nents udmelding om, at udbetalingen af tv-pengene indtil videre er fastfrosset.

»Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der er op og ned i den sag,« siger Henrik Jørgensen, der ikke på nuværende tidspunkt tør svare på, hvorvidt den kronjyske Superliga-klub har økonomi til at køre butikken videre, hvis udbetalingerne stoppes.

»Det er alt for tidligt at sige. For hvad kommer regeringens hjælpepakker til at betyde? Lige nu synes jeg, at der er flere ubesvarede spørgsmål end besvarede. Men vi håber på og regner med, at turneringen spilles færdig. Hvis det ender sådan, løser problemerne sig af sig selv.«

Hvis coronakrisen fortsætter i evigheder, vil jeg ikke udelukke, at der kan komme besparelser Henrik Jørgensen, administrerende direktør i Randers FC

I Randers FC har man mandskabsmæssigt tacklet situationen, så der lige nu kun er to tilbage i klubadministrationen, mens spillerne er sendt hjem.

»Hvis coronakrisen fortsætter i evigheder, vil jeg ikke udelukke, at der kan komme besparelser, men det er ikke sådan, at vi hverken har fyret ansatte eller i bestyrelsen diskuteret nedbemanding. Lige pludselig er vi i gang igen, og så får vi brug for alle, som var her før, så vi kan opretholde licenskravene og forhåbentlig køre den forretning, vi nu engang driver, videre,« siger Henrik Jørgensen.