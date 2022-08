Lyt til artiklen

»Jeg så sæder blive kastet efter familier, vagter og fotografer. Det var så slemt, at på et tidspunkt står mig og Per Frimann oppe i studiet, hvor Frimann kigger på mig og spørger, om det er trygt for os at stå her. Det var der, vi var.«

Sådan lyder det fra Viaplay-eksperten Kenneth Emil Petersen i fodboldprogrammet 'Offside' mandag aften, hvor han satte ord på sin og kollegaernes forfærdelige oplevelse under søndagens derby mellem FC København og Brøndby IF.

»Der sprang kanonslag, og vi dukkede os flere gange, fordi det var nogle fuldstændig forfærdelige scener i går,« lød det videre fra Kenneth Emil Petersen.

Allerede inden kampen var der problemer med Brøndby-fans, der kom i et stormløb mod dialogbetjente ude foran Parken. Betjentene blev mødt med stenkast og kanonslag og måtte trække stavene for at holde Brøndby-fansene væk.

Inde på stadion forsatte kaosset, hvor Brøndby-fans ødelagde 120 plastiksæder og forårsagede skader for over 100.000 kroner. Sæder, der som Viaplay-eksperten siger det, blev forsøgt kastet på banen efter vagter og politi eller over mod hjemmeholdets tilskuere.

Selv de scener, der havde potentiale til at blive ikoniske, blev ødelagt af de få fans, som nægter at have fokus på andet end at lave ballade.

FCK-fansene havde fået lavet et fantastisk kæmpemæssigt Olsen Banden-banner, der ved første øjekast virkede uskyldigt, men gemte på et rædselsfuldt budskab. Klokkeslættet 13:12 fremgik på banneret, og når man laver allene om til bogstavrækkefølgen i alfabetet, fremkommer forkortelsen 'ACAB'

»Der var ikke noget jeg hellere ville i dag end at vise den fantastiske tifo, som FCK-fansene havde lavet. Så finder man ud af dagen derpå, at der en reference i det her 13:12 til, at alle politifolk er nogle røvhuller. Altså folk, der står op hver evig eneste morgen for at gøre deres arbejde og gøre hverdagen mere tryg. Det var skammeligt,« slår Kenneth Emil Petersen fast.

Han understreger dog, at det var nogle få, der ødelagde festen ved et derby, som blev vundet af FC København med hele 4-1 over rivalerne fra Brøndby.

»Heldigvis er der på Twitter og andre sociale medier en masse fans, der tager kraftig afstand fra det her. Også Brøndby selv er ude at tage kraftig afstand til det. Det her skal bare stoppe. Der var børnefamilier på stadion, og det var helt forfærdeligt,« slutter Kenneth Emil Petersen.