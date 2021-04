FC København blev slagtet torsdag aften i Herning, da FC Midtjylland slog løverne med hele 4-1.

Efterfølgende var Jess Thorup ude og ønske ulvene tillykke med guldet. Cheftrænerens udtryk var dog for blødt.

Det mener TV 3 Sport-eksperten Kenneth Emil Petersen i hvert fald. Det gjorde han meget klart i studiet efter kampen.

»Spillerne må gerne vide, at han er sur. Det må gerne gøre lidt ondt som spiller, når man leverer sådan en indsats i så stor en klub som FC København,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, det er lidt svagt og blødt over hele linjen. Der er ikke meget storklub over det, når jeg står og hører det. Det synes jeg ikke.«

Det var niende kamp i streg i Herning, at hovedstadsklubben lukkede tre eller flere mål ind. Da de besøgte FC Midtjylland i november sidste år, blev det eksempelvis 4-0 til hjemmeholdet..

Og Bo Henriksen, som var den anden ekspert i torsdagens studie, var heller ikke imponeret. Han synes, der mangler en del i Jess Thorups projekt.

»Jeg synes ikke, der er den der røde tråd, hvor man kan sige, at de er 100 procent på rette vej. De har ikke den der base, som de altid kan gå tilbage til, og det er vi ikke vant til at se.«

Eksperterne var chokeret over, hvor dårlig løvernes indsats var. Og det var Carlos Zeca enig i. Anføreren kaldte det for en skændsel. Det kan du læse mere om HER.

Det var højst sandsynligt FC Københavns gulddrømme, der sluttede torsdag. Københavnerne er nu 11 point efter FC Midtjylland med blot 18 point tilbage at spille om.