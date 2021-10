Det var en bombe af de større, der sprang i FC København lørdag.

Her bekræftede klubbens Team Manager Per Wind over for B.T., at han er blevet fyret efter 20 år i klubben.

En nyhed, der da også kom bag på Morten Bruun, der er fodboldekspert hos Discovery og klummeskribent for B.T.

»Jeg blev virkelig overrasket, for jeg troede, han skulle have denne her post, indtil han gik på en selvvalgt pension,« siger han og tilføjer:

Per Wind sammen med sin søn, FCK-angriberen Jonas Wind. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Per Wind sammen med sin søn, FCK-angriberen Jonas Wind. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er mange løse ender i denne sag, men det er da en dårlig sag for klubben, lad os bare sige det sådan.«

Den mangeårige målmandstræner i FCK skrev lørdag en sms til B.T., hvor han forklarede, at han var 'mega skuffet over klubbens beslutning', og det er da også netop den reaktion, der siger det hele, mener Morten Bruun:

»Jeg hæfter mig ved, at Per Wind udtaler, at han er enormt skuffet. Han er ikke 'hr. hvem som helst' i den klub. Han var i den grad en figur, der har skabt sammenhængskraft mellem spillere og folk i klubben. Og det er jo brutalt, at han bliver skubbet ud mod sin vilje.«

Den nu fyrede Team Manager har haft administrative opgaver omkring førsteholdet de seneste godt otte år, og han er en velkendt og vellidt figur blandt FCK's tilhængere.

Per Wind var i mange år målmandstræner i FCK. Foto: Rune Evensen Vis mere Per Wind var i mange år målmandstræner i FCK. Foto: Rune Evensen

Derfor har adskillige rødglødende fans da også været til tasterne for at kommentere på den måde, som klubben har håndteret sagen på, hvor der endnu ikke er blevet meldt noget officielt ud vedrørende fyringen.

»Det bliver vanskeligt at lave den fine afsked med ham, efter det er sluppet ud på denne måde. FCK er jo i den grad kommet på bagkant,« forklarer Morten Bruun, inden han retter fokus på én af FCK's største stjerner i Jonas Wind, som er søn af den tidligere målmandstræner:

»Hele sagen er jo også yderligere pikant af, at sønnen spiller i klubben. Hvordan reagerer han på det her? Det må jo være en mærkelig situation for ham.«

Hvor efterlader det her FCK udadtil?

»Fodboldverdenen er brutal, og jeg tror ikke, det kommer til at give FCK andet end ridser i lakken. Hårdt sagt, så er fodboldverden sådan, at FCK bare kører videre om en uge.«

Ifølge Tipsbladet er den tidligere spiller Mikael Antonsson også færdig i klubben, hvor han senest har været ansat som 'Football Operations Manager'.

Denne fyring er ikke bekræftet af FCK.