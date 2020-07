Brøndbys spinkle drømme om bronzemedaljer blev slukket af AaB i et opgør, der først for alvor var spændende efter slutlføjt.

For her opstod der drama.

Efter nordjydernes 1-0-sejr var AaB-spillerne Kasper Kusk og Jores Okore samt Brøndbys Andreas Maxsø og Kasper Fisker for alvor i vælten.

Der blev skubbet og råbt, inden Okore og Fisker begge fik en advarsel efter slutfløjt. Men hvad skete der egentligt? Se hændelsen øverst i artiklen.

Kasper Kusk (tv) tager fat i Kasper Fiskers hestehale og hiver ham væk fra tumulten. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kasper Kusk (tv) tager fat i Kasper Fiskers hestehale og hiver ham væk fra tumulten. Foto: Niels Christian Vilmann

Okore forklarer:

»Jeg var glad for sejren, så jeg jublede. Jeg jublede en del. Så kom Andreas Maxsø over og sagde, at jeg skulle vise lidt respekt. Jeg kender Maxsø og havde bare en saglig diskussion med ham, jeg sagde til ham, at jeg ikke hoverede. Jeg var bare glad for sejren. Vi diskuterede lidt frem og tilbage, og så kommer Kasper Fisker flyvende op i hovedet på os, der ikke har noget at gøre med samtalen. Det var unødvendigt.«

Hvad siger han til dig?

»Han råber, at jeg bare skal skride ind. Jeg ved ikke helt, hvad han siger, for jeg har ikke fokus på ham.«



Et tegn på frustration?

»Det kan godt være, han er frustreret, men jeg synes stadig ikke, han skal løbe 15 meter for at komme op i hovedet på mig. Hvis han er frustreret, kan han da bare selv gå ind.«

Kasper Fisker var da også hurtig til at nedtone episoden med Okore.



»Okore står og snakker med fansene, fordi han var utilfreds over noget. Så Maxsø og jeg siger bare til ham, at han skal gå ind. Det var lidt unødvendigt, for det var en stille og rolig kamp desværre,« siger Fisker om optrinnet.



I stedet var han sur over noget helt andet. Midt i tumulten blev han trukket i håret af Kasper Kusk.

»Det ligner ham ikke. Det blev jeg meget, meget sur over. Det overraskede mig lidt. Hans far (Søren Kusk, red.) var ham, der kickstartede min karriere,« siger Fisker, der næsten ikke når at gøre sætningen færdig, før han bliver afbrudt af Kasper Kusk, der ligner en stor undskyldning og krammer Fisker.



»Det ligner dig slet ikke!,« siger Fisker.



»Nej, det var ikke i orden,« smiler Kusk undskyldende.



»Ja, jeg synes, han skal have to dages karantæne, så han kan lære det,« griner Fisker.

Der var til gengæld ingen smil hos Brøndby-træner Niels Frederiksen.

For anden gang i slutspillet vandt AaB over Brøndby. Og det slukkede drømmen om bronze, som ærligt talt næppe var andet end et par lunkne gløder forud for opgøret.

»Selvfølgelig er jeg skuffet over det, selvom jeg havde forberedt mig på det efter de seneste ugers resultater. Det er det, vi har rakt ud efter og gerne ville opnå. Jeg vil hverken dumpe eller godkende en sæson udelukkende på baggrund af en placering, der vil jeg altid kigge sammen med min stab på en lidt bredere palette,« lyder det fra Niels Frederiksen.

Der resterer to opgør af sæsonen. Og med sejren er AaB kun ét point efter Brøndby på fjerdepladsen.