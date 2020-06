Esbjerg fik også i Troels Bechs anden kamp som Superliga-træner en drømmestart.

12 minutter inde i kampen mod Horsens bragte Mohammed Dauda vestjyderne foran, men inden pausen begik Søren Reese og Vito Mannone den slags fejl, man normalt kun ser på amatørniveau.

I stedet for at spille til dommerens fløjt rakte de hånden op og appellerede for, at bolden havde været ude over baglinjen, og så kunne hjemmeholdets Michael Lumb nemt udligne og bringe Horsens helt tilbage i kampen.

Horsens greb nemlig momentum derefter og scorede til 2-1, inden gæsterne på en fejl i forsvaret fik udlignet til slutresultatet 2-2 med få minutter tilbage af kampen.

Situationen omkring Horsens' udligning var naturligvis den, der irriterede Troels Bech allermest, da han talte med Eurosport efter kampen.

»Jeg kan godt, se, at vi kunne have vundet denne kamp,« sagde han og tilføjede om Lumbs mål:

»At holde op med at spille, inden der er fløjtet, er bizart i sig selv. Matej Delac (Horsens' målmand, red.) er også en af forklaringerne på, at vi ikke vandt. Det er mig ubegribeligt, at vi skulle ud af den gode halve time, vi havde,« forklarer Troels Bech, der ikke ville bruge tid og energi på, om bolden reelt var ude.

»Det er jeg fuldstændig bedøvende ligeglad med. Det er vores fejl, at der er mål dér. Nogle af mine børn på 10 og 12 år kan godt finde ud af det,« lød det fra Esbjergs træner.

Søren Reese tog kritikken til sig over for Eurosport.

»Det går stærkt i situationen. Det er for dårligt af os, at vi ikke spiller situationen færdig. Det er en børnefejl, og vi skulle have gjort situationen færdig. Det må vi lære,« sagde han.