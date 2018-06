Dominik Kaiser. Det er navnet på Brøndbys nyeste transfer, der blev offentliggjort søndag aften.

Vicemestrene opruster dermed yderligere frem mod næste sæson, og det er Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, meget tilfreds med. Men hvordan var processen, og hvorfor valgte den rutinerede Bundesliga-spiller netop Brøndby?

Der er ingen tvivl om, at det har været en enorm fordel for os, at Dominik ved, hvad han kommer ind til både på det personlige plan og også i forhold til spillestilen. Troels Bech, Sportsdirektør i Brøndby IF

Troels Bech, er du en glad mand?

»Ja, det er jeg. Vi har haft meget gavn af at have konkurrencekvalitet og erstatningsmuligheder på midtbanen. Og lige nu i talende stund er det uafklaret med Besar Halimi, og derfor er vi antalsmæssigt lige nu én mindre, end vi var i sidste sæson, hvor vi i øvrigt ikke havde mange, men til gengæld meget dygtige midtbanespillere. Nu har vi samme antal til konkurrencen, og så har vi fået en erfaren, transferfri spiller ind, fortæller sportsdirektøren til B.T.

Velkommen til Dominik Kaiser Midtbanespilleren har skrevet under på en 2-årig kontrakt og har første træningsdag i morgen #Brøndby pic.twitter.com/4MCtXwpvVJ — Brøndby IF (@BrondbyIF) 24. juni 2018

Du har udtalt, at I har jagtet Kaiser i noget tid. Har det været vanskeligt at hente ham?

»Når en spiller som Dominik har udløb, så er der mange muligheder for ham. Og vi er utrolig tilfredse med, at han har valgt Brøndby. Jeg er også godt klar over, at sådan en beslutning ikke nødvendigvis er det helt logiske for en Bundesliga-spiller, og derfor så har det været nødvendigt at have en vis overvejelsestid for Dominik. Der har vi så været vedholdende, og det ser ud til at have betalt sig.«

Alexander Zorniger har tidligere nævnt, at han meget gerne så Dominik Kaiser i Brøndby. Er han en stor del af grunden til, at Kaiser valgte netop jer?

»Der er ingen tvivl om, at det har været en enorm fordel for os, at Dominik ved, hvad han kommer ind til både på det personlige plan og også i forhold til spillestilen.«

Brøndbys Besar Halimi (tv.) har været udlejet fra tyske Mainz 05. Det er endnu usikkert, om han også er at finde i klubben i næste sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Besar Halimi (tv.) har været udlejet fra tyske Mainz 05. Det er endnu usikkert, om han også er at finde i klubben i næste sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Så nævner du det her med Halimi. Hvordan ser det ud, og hvor langt er I fra at have en afklaring på det?

»Der er selvfølgelig flere ting, der skal passe sammen der, og midt i det hele skifter spilleren så også agent. Derfor er det blevet lidt mere tricky, og nu overvejer vi selvfølgelig vores situation, efter det er lykkedes med Dominik. Men jeg tør ikke sige, hvornår og hvor det ender.«

FC Midtjylland har også været meget aktive på transfermarkedet, og nu opruster I så også yderligere. Hvordan har du set hele det her våbenkapløb?

»Nu skal jo ikke gå ind og måle på, hvad de andre gør, men primært fokusere vi på vores egen køreplan og dagsorden. Og der er vi rigtig tilfredse med, hvad der foreløbigt er sket. Men jeg er også forundret over, at der er så meget, der så tidligt er faldet på plads i både vores klub og tilsyneladende også i nogle af de andre klubber. Man ser jo tit i VM-år, at mange først kommer i gang efter VM.«

Vicemesterene fra Brøndby indleder Superligaen den 16. juli, når klubben gæster Randers.