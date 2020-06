Han blev hentet ind som redningsmanden til Esbjerg fBs synkende skude. Men efter blot fire kampe i trænersædet måtte Troels Bech sande, at han ikke var i stand til at sikre klubben endnu en sæson i Superligaen.

Nu er spørgsmålet så, hvad fremtiden byder på for fynboen.

»For mig er det ikke tiden til at snakke om det. For mig er det Esbjerg, det drejer sig om, og de konsekvenser nedrykningen har for de involverede,« siger Troels Bech til B.T. og tilføjer:

»Og så må jeg bare forholde mig til, at vi indtil videre har en aftale for resten af sæsonen, og det er det, som er min plan.«

Troels Bech formåede ikke at redde Esbjerg fB fra nedrykning. Foto: Ernst van Norde Vis mere Troels Bech formåede ikke at redde Esbjerg fB fra nedrykning. Foto: Ernst van Norde

Selv om Esbjerg-træneren, der blev hentet ind i starten af juni som afløser for Lars Olsen, ikke vil snakke om, hvor fremtiden ligger, så er han ikke afvisende over for, at det fortsat kan være på trænerbænken.

»Altså jeg er jo fodboldtræner, fodboldmanager og fodboldpassioneret, så det kan jeg nemt forestille mig,« siger Troels Bech.

Direkte adspurgt om, hvorvidt fremtiden ligger i Esbjerg, henviser 53-årige Bech blot til den nuværende aftale, der gælder for resten af indeværende sæson.

Træneren vil dog melde noget ud på et senere tidspunkt, siger han.

Troels Bech passerer Esbjerg fBs direktør, Brian Knudsen, efter nederlaget til Hobro, der sikrede Esbjerg nedrykning til 1. division. Foto: Ernst van Norde Vis mere Troels Bech passerer Esbjerg fBs direktør, Brian Knudsen, efter nederlaget til Hobro, der sikrede Esbjerg nedrykning til 1. division. Foto: Ernst van Norde

»Nu er der jo stadigvæk to kampe, som vi skal spille, og på et tidspunkt skal jeg nok forsøge at sige noget meningsfuldt om det, men i respekt for Esbjerg og turneringen, så er det dér fokus er nu, og ikke på alle mine måske- og hvis-planer,« siger Troels Bech.

Uvisheden om trænerens fremtidige arbejde kommer ovenpå Esbjergs andet nederlag i træk til Hobro IK, der betød, at vestjyderne må en tur ned i NordicBet Liga i næste sæson.

Ifølge Troels Bech var det dog ikke en umulig opgave at sikre Esbjerg overlevelse, selv om han blot havde seks kampe til at sikre en ny sæson i Superligaen.

»Det var ikke umuligt, for så ville jeg ikke have sagt ja. Men det lykkedes jo ikke, og jeg synes også, det har været en krævende opgave,« siger han og fortsætter:

Troels Bech vil ikke snakke fremtid på nuværende tidspunkt, men udelukker ikke at fremtiden ligger på trænerbænken. Foto: John Randeris Vis mere Troels Bech vil ikke snakke fremtid på nuværende tidspunkt, men udelukker ikke at fremtiden ligger på trænerbænken. Foto: John Randeris

»Men det havde selvfølgelig set anderledes ud, hvis vi havde kunnet holde fast i vores føringer mod Hobro. Og når vi nu i alle vores kampe har været i stand til at føre, men alligevel ikke holde stand, så er det måske også en del af forklaringen på, hvorfor det ikke lykkedes,« siger Troels Bech.

Træneren, der blev hentet ind til at føre Esbjerg gennem nedrykningspillet, er dog klar til at påtage sig sin del af ansvaret for nedrykningen.

»Jeg er også rykket ned ligesom alle andre. Jeg har haft ansvaret for de fire kampe, og det er det, som jeg føler ansvarlighed for, og nu vil jeg også gøre det for de næste to.«

Esbjerg fB indtager sidstepladsen i nedrykningspillets gruppe 2 med 22 point efter 30 kampe. Efter søndagens 1-2 nederlag til Hobro IK, er der blot seks point tilbage at spille om, hvilket altså ikke er nok til at indhente Hobros 30 point på tredjepladsen.