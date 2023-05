To store FCK-sejre, to euforiske fejringer i Parken – men ét stort problem: Hoppeforbuddet i nationalarenaen.

På tribunen, hvor de mest vokale FCK-fans opholder sig, må tilhængerne ikke lave koordinerede hop, fordi Rambøll er ved at analysere, om tribunen overhovedet kan holde til det store tryk fra gentagne koordinerede hop af 8.000 ellevilde fans, som FCKs fans har haft for vane at levere.

Svaret på Rambølls analyse har man ikke endnu.

Men alligevel har FCK-fansene efter pokalsejren og 4-3-sejren over AGF trodset forbuddet og har fejret sejren med scener, hvor FCK-fans i deres traditionelle fejring vender ryggen til banen, slår armene om hinanden og hopper taktfast på tribunen, som du kan se herunder og på billederne i artiklen.

Kæmpe tak for opbakningen #fcklive #sldk



@gastisz pic.twitter.com/3pquz8qkUn — F.C. København (@FCKobenhavn) May 21, 2023

I FCK erkender direktør Jacob Lauesen, at den slags fejring lige nu er uden for skiven – men sikkerhedsfare er der dog ikke tale om, slår han fast over for B.T.

»Vi forventer selvfølgelig, at fansene overholder de regler, vi sætter op. Men vi bemærker også, at det i højere grad er – og det er en grim betegnelse – ‘ukoordinerede koordinerede hop’, forstået på den måde, at der ikke nødvendigvis er en tromme, der slår taktslaget, som vi har set før.«

»Bekymringen er mindre, fordi folk ikke rammer tribunen samtidig. Det er mere en form for et kaoshop, end det er et koordineret hop,« siger Lauesen til B.T.

Efter pokalfinalen og kampen mod AGF blev sejrene fejret med taktfaste hop, hvor spillerne på banen også hopper med. Det har set relativt koordineret ud. Er du enig i det?

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er ikke en diskussion om, hvorvidt det er koordineret af dem. Vi forventer, at folk overholder de regler, vi har sat op – og det der er ikke inden for skiven.«

»Men jeg er ret sikker på, at det vil være inden for normen for det godkendte, fordi hoppene ikke er styret, og folk ikke lander samtidig. Alligevel forventer vi, at folk overholder reglerne, og efter pokalfinalen var det selvfølgelig mere koordineret, end vi ønskede. Jeg så ikke selv fejringerne efter AGF-kampen.«

I har meldt ud, at der ikke er en sikkerhedsrisiko ved at være på tribunen, men I har gjort det forbudt at hoppe koordineret, mens I finder ud af, om tribunen kan holde til trykket. Hvad er dokumentationen for, at det ikke er sikkerhedsfarligt, når fansene trodser forbuddet og hopper koordineret alligevel?

»Nu har vi ikke målinger fra de seneste kampe, men indtil videre har vi – siden vi opfordrede til at stoppe koordinerede hop – kunnet måle, at vi ikke har været over grænseværdien, selv om der også har været områder på tribunerne med hop.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Vi bevæger os nok tættere på grænseværdien (med scenerne fra de seneste kampe, red.), men vi er selvfølgelig ikke nervøse over det. Den helt store forskel er, at det før forbuddet var kontinuerlige hop over længere tid, hvor energien og svingningerne i tribunen byggede sig op og bragte os over den grænseværdi, som tribunen er godkendt til.«

»Det er ikke det, vi taler om her, og det er ikke sådan, at vi har haft syv opkald fra forskellige myndigheder de sidste dage.«

Lauesen har tidligere nævnt muligheden for at sænke kapaciteten på Sektion 12 eller gøre tribunen til en siddende tribune, hvis forbuddet mod koordinerede hop ikke blev fulgt.

Men det afviser FCK-bossen, at man overvejer forud for den potentielle mesterskabsfest mod Randers FC – men han gentager, at FCK-fansene skal følge reglerne.