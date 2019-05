Blot 7.468 tilskuere - heriblandt omtrent 30 FCM-fans - var vidne til et presset Brøndby IF-mandskabs 4-1-sejr over et reservespækket FCM-mandskab, som kun havde æren at spille for.

Herunder er tre ting, vi lærte fra opgøret, hvor FCM var ved at overrumple Brøndby IF, men som gik helt kolde i anden halvleg mod hjemmeholdet, som kæmper for en plads i Europa efter sommer.

Hedlund har været en åbenbaring

Efter en sommer med tvivlsomme spillerindkøb og lejemål, må det give sportsdirektør Ebbe Sand mod på mere at se, at vinterens største spillerindkøb, Simon Hedlund, i den grad har taget Vestegnen med storm. Den hurtige svenske offensivspiller, som blev hentet fra 2. Bundesliga til Superligaen, har været Brøndby IF’s bedste spiller i et svært forår.

Det vidner aftenens superdrøn af et mål og tre øvrige scoringer, tre assists og en status som en af holdets farligste spillere i hver eneste kamp i foråret om. Den slags må give selvtillid på sportsdirektørgangen før et ventet hektisk sommertransfervindue, hvor der skal købes og sælges i stor stil for at få skabt en slagkraftig trup.

Oprydning venter på Vestegnen

En ny træner, det er de ved at jagte ude i Brøndby, hvor den fyrede tyske træner, Alexander Zorniger var på besøg til kampen mod FC Midtjylland. Men derudover skal der ryddes gevaldigt op i BIF’s trup, hvis den ambitiøse superliga-mastodont skal på ret kurs igen og være en guldkandidat igen i de næste sæsoner.

Fire mand fra den nuværende trup sagde inden FCM-kampen farvel, herunder anfører og forsvarschef Benedikt Röcker, som symptomatisk humpede ud efter en halv times rædselsoptræden. Kampen mod midtjydernes reservespækkede mandskab viste også - trods sejren - at spillere som Anthony Jung, Abte Erceg, Hörtur Hermannsson og Josip Radosevic ikke er dem, som fremtidens Brøndby IF skal bygges op om.

FCM-reserver viste sig frem - i første halvleg

Med Kian Hansen, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Paul Onuachu, Gustav Wikheim, Jakob Poulsen og Jesper Hansen ude af truppen og Tim Sparv på bænken, så fik FCM-træner Kenneth Andersen rig lejligheden til at få prøvet bredden af i sin store trup. Selvom det blev til et 4-1-nederlag, vil han nok have sat en del plusser ud for flere af spillerne, som i perioder i første halvleg udspillede og udstillede hjemmeholdet.

Enkelte af spillerne, som fik den sjældne chance fra start, faldt dog igennem. Jeg kigger på dig, Dovbyk. Av, for en afbrænder, den uortodokse ukrainske angriber diskede op med i en sløj præstation. Kan det mon koste ham fremtiden på heden i en trup, som FCM-ledelsen har varslet skal trimmes til sommer?