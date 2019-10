Det endte med en dramatisk dyst om tredjepladsen, da Brøndby IF husede opgøret mod Randers FC i Superligaen.

Her blev det til en 5-2-sejr til hjemmeholdet, som var nede med 2-0 efter et kvarters spil, men Niels Frederiksens tropper kom sig over chokket.

Den altoverskyggende profil i opgøret var hos BIF Kamil Wilczek med sine to mål - det røde kort trækker dog ned - mens hans angrebsmakker, Simon Hedlund, også leverede en livlig, men dog knap så giftig indsats.

Modsat trækker det ned hos Randers FC-keeper, at han får et dumt rødt kort, mens Josip Radosevic påny svag på midtbanen hos BIF. Kroaten stod meget svagt over for udeholdets bedste mand, Marcel Rømer. Giv dog unge Frendrup chancen fra start!

Randers FCs Patrik Carlgren får rødt kort for at fælde Brøndbys Simon Hedlund under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Randers FCs Patrik Carlgren får rødt kort for at fælde Brøndbys Simon Hedlund under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion, søndag den 27 oktober 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Brøndby IF

Marvin Schwäbe - 4

Hjörtur Hermannsson - 5

Andreas Maxsø - 5

Sigurd Rosted - 6

Kevin Mensah (Ud: 80.) - 6

Josip Radosevic (Ud: 45.) - 3

Hany Mukhtar - 7

Dominik Kaiser - 7

Anthony Jung - 5

Seimon Hedlund (Ud: 72.) - 8

Kamil Wilczek - 8



Indskiftere:

Mortren Frendrup (Ind: 45.) - 6

Samuel Mraz (Ind: 72.) - UB

Johan Larsson (Ind: 80.) - UB

Randers FC

Patrik Carlgren - 2

Johnny Thomsen - 6

Simon Piesinger - 4

Erik Marxen - 4

Kevin Conboy - 5

Mikkel Kallesøe - 6

André Rømer - 7

Frederik Lauenborg (Ud: 80.) - 4

Björn Kopplin - 5

Emil Riis (Ud: 31.) - 7

Marvin Egho (Ud: 82.) - 6

Indskiftere:

Jonas Dakir (Ind: 31.) - 6

Tosin Kehinde (Ind: 80.) - UB

Al-Hadji Kamara (Ind: 82.) - UB