AaB bestod ikke topholdstesten søndag aften.

I en stemningsfuld kulisse leverede Brøndbys forsvarende mestre et flot comeback og tilføjede AaB deres første nederlag i ni kampe, men det får ikke træneren til at begrave topholdsambitionerne og frygte Brøndby komme buldrende:

»Vi har tabt en kamp. Mere fortæller det ikke om os. Vi har været i en god periode, men vi vidste jo godt det her kunne ske,« siger træner Marti Cifuentes efter kampen på Brøndby Stadion søndag aften, hvor hans formstærke hold ellers gik til pause foran 1-0.

Både i første og anden halvleg var Brøndby dog dominerende i store perioder. Oven på en periode med ni kampe uden nederlag og stærke præstationer fra mange spillere, skal der dog mere end ét nederlag til at ryste træneren:

AaB's cheftræner Marti Cifuentes er ikke bekymret, trods sit holds første nederlag siden anden spillerunde. Søndag tabte AaB 1-2 til Brøndby, der vendte det hele på hovedet i anden halvleg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere AaB's cheftræner Marti Cifuentes er ikke bekymret, trods sit holds første nederlag siden anden spillerunde. Søndag tabte AaB 1-2 til Brøndby, der vendte det hele på hovedet i anden halvleg. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg ville være bekymret, hvis vi havde leveret en dårlig præstation. Og jeg ville være bekymret, hvis ikke spillerne var modige og ikke ville have bolden og give alt de har.«

»På den måde er jeg stolt af mit hold, for de gav alt derude. Nogen gange er modstanderen bedre end dig,« var meldingen fra den catalanske cheftræner, der ønskede Brøndby tillykke med sejren.

AaB tabte, trods en flot sæsonstart 1-2 til Brøndby. Slutter AaB over Brøndby i år?

Det har især været takket være en stærk defensiv og målmand, farlige dødbolde og indlæg AaB har været dygtige i sæsonen. Søndag fungerede kun sidstnævnte, da Frederik Børsting smækkede en sukkerbold ind i panden på Louka Prip i første halvleg.

Både defensivens anker, Rasmus Thelander og den stærke sidste skanse Jakob Rinne, var impliceret i Brøndbys mål søndag.

Der var fejl fra to af AaBs største profiler søndag aften. Her sled nordjyderne - heriblandt Rasmus Thelander og Jakob Rinne i det og kunne se Brøndby vende 0-1 til 2-1. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der var fejl fra to af AaBs største profiler søndag aften. Her sled nordjyderne - heriblandt Rasmus Thelander og Jakob Rinne i det og kunne se Brøndby vende 0-1 til 2-1. Foto: Mads Claus Rasmussen

Først spilles Mikael Uhre i dybden og oversprinter Thelander, der i følge ham selv aldrig har været bedre, og siden gik Jakob Rinne fejl af et indlæg.

Manden bag assisten til Louka Prip, Frederik Børsting, kalder det en træls søndag:

»Vi spiller en anden halvleg, hvor vi stort set kun kreerer én chance. Vi får dem lukket okay ned og skabt noget i første egentlig, men det er en kamp vi hurtigst muligt skal glemme,« lød analysen fra 'Pøleren fra Klarup', der akkurat som cheftræner Cifuentes er klar til at trække i arbejdstøjet igen mandag:

AaB's Frederik Børsting var vanen tro i masser af dueller i søndagens Superligakamp mod Brøndby, hvor han leverede en assist til Louka Prips åbningsmål. Desværre var Brøndby bedst og sejrede 2-1 på en »træls søndag«. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere AaB's Frederik Børsting var vanen tro i masser af dueller i søndagens Superligakamp mod Brøndby, hvor han leverede en assist til Louka Prips åbningsmål. Desværre var Brøndby bedst og sejrede 2-1 på en »træls søndag«. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi er nødt til at vise en reaktion, og den er jeg sikker på vil være god fra drengene i den næste kamp,« siger den tidligere Sandrefjord-træner, hvis mandskab stadig er nummer tre, men nu fem point efter FCK på andenpladsen.