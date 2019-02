Jonas Wind ærgrer sig. For han ved godt, der gerne skal komme flere mål fra hans støvler.

»Jeg er skuffet over mig selv i dag (mandag, red.). Det er ikke godt nok. Jeg viser ikke det, jeg gerne vil vise og er god til,« siger 20-årige Jonas Wind.

Han har fået chancen fra start i alle superligakampe efter nytår, men han har stadig sit første forårsmål til gode. Og det er da også noget, han tænker lidt over.

»Selvfølgelig vil jeg gerne score. Så længe holdet har vundet, har jeg været fint tilfreds med det. Man vil altid score som angriber, og det er lidt tid siden nu, så selvfølgelig vil jeg gerne score igen hurtigst muligt, men så længe holdet vinder, er jeg tilfreds,« siger Jonas Wind, der startede inde mod OB i stedet for en småskadet Dame N'Doye, og i de seneste to opgør har det været på bekostning af Pieros Sotiriou, der har været henvist til bænken.

Vendsyssels Sander Fischer og FC Københavns Jonas Wind under superligakampen mellem FC København og Vendsyssel FF i Telia Parken i København, mandag den 25. februar 2019. Kampen endte 1-1. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vendsyssels Sander Fischer og FC Københavns Jonas Wind under superligakampen mellem FC København og Vendsyssel FF i Telia Parken i København, mandag den 25. februar 2019. Kampen endte 1-1. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men målene er udeblevet for Jonas Wind, der senest ramte netmaskerne - to gange - i december, da FCK vandt med 6-1 over AC Horsens.

Derudover blev han matchvinder i overtiden mod Brøndby IF i starten af november, da han scorede kampens enlige mål, men i foråret lader de altså vente på sig.

Og Jonas Wind erkender også, han har noget at arbejde med, for han føler ikke selv, han er god nok til at komme frem til chancerne.

»Det har manglet lidt. Jeg synes, jeg har været okay i spillet på banen og i kombinationerne, men jeg har manglet det sidste til at komme frem til chancer. Det kigger jeg selvfølgelig på efter kampene og ser, hvor jeg kan være bedre. Der har jeg ikke været god nok i de sidste kampe - at komme frem til chancerne og blive farlig, så det skal jeg arbejde på,« siger FCK-angriberen.

Jonas Wind blev matchvinder mod Brøndby i november. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jonas Wind blev matchvinder mod Brøndby i november. Foto: Liselotte Sabroe

Om han får chancen igen i næste runde af Superligaen, vil tiden vise.

Søndag skal FC København i aktion igen, når Vejle Boldklub kommer på besøg i Telia Parken, og det er en kamp, hvor der skal rettes op på nogle af de ting, der ikke gik godt mod Vendsyssel mandag aften, understreger Ståle Solbakken.

»Der var mange dårlige indlæg. Der var mange svage afslutninger, når vi endelig fik den sidste aflevering. Dødboldene var en skændsel,« siger nordmanden, der mandag aften spillede med tre angribere i anden halvleg.

»Jonas havde ikke én afslutning inden for de sidste 16 meter. Pieros havde en til slut. Så havde N'Doye det, der kom. Det var ikke godt nok,« lyder dommen fra FCK-manageren, der sammen med sit mandskab er ét point foran FC Midtjylland i toppen af superligatabellen.