FC København har hentet dyre forstærkninger ind til guldkapløbt med FCM, men klubben har også tyndet ud i truppen, som lige nu er ramt af skader til to offensive nøglespillere.

Ståle Solbakken medgiver da også, at truppen ser lidt tynd ud før forårspremieren mod OB på søndag i Parken, men at holdet nok skal være stærkt nok til at klare forårets 16 kampe.

»I denne weekend er vi smalle, ja. Men allerede mod Randers om en uge ser det bedre ud, og weekenden efter det er vi helt dækket ind på alle pladserne,« siger Ståle Solbakken efter gårsdagens FCK-træning:

»Så vi skal have rigtig mange skader på en plads før det bliver et problem.«

Det problem opstod allerede fredag, hvor FCK meddelte, at Dame N'Doye ligesom Viktor Fischer også misser OB-kampen med 'en mindre skade'.

Dermed råder Solbakken kun over to faste angribere fra førsteholdstruppen, Pieros Sotiriou og Jonas Wind, mens det 17-årige stortalent Mohamed Daramy nu må ventes at komme med i kamptruppen til OB-kampen, hvor førstepladsen i Superligaen skal forsvares.

FCK’s vintertransfervindue IND: Guillermo Varela (Penarol), Robert Mudražija (NK Osijek) UD: Jan Gregus (Minnesota United), Mads Roerslev (Vendsyssel FF, lejeaftale), Carlo Holse (Esbjerg fB, lejeaftale), Kenan Kodro (Athletic Bilbao)

Derudover er de dyre nyindkøb, højrebacken Guillermo Varela og midtbanespilleren Robert Mudrazija først klar til at spille kamp om 14 dage, da de endnu ikke er kørt helt ind på holdet.

»Truppen er blevet trimmet lidt. Men Wind og Fischer var kun med i halvdelen af efteråret, og de skal spille i foråret. Og om 14 dage er Varela og Mudrazija klar til at spille kamp,« argumenterer Solbakken, som oplyser, at han regner med at Fischer er klar til at være med på bænken mod Randers FC om en uges tid.

Alt i alt udtrykker den norske FCK-boss tilfredshed med det overståede transfervindue, hvor FCK har sagt farvel til midtbanespilleren Jan Gregus, angriberen Kenan Kodro og de to udlejede talenter Carlo Holse og Mads Roerselv.

Han mener, at FCK-truppen sagtens kan forsvare førstepladsen mod FC Midtjylland, som har lavet en stor brasilianske satsning i transfervinduet, og som har en trup, der er væsentligt større end FCK's ditto. Københavnerne har kun 21 førsteholdsspillere, mens FCM angiver 29 mand i deres superliga-trup.

»De har en kolossal trup. Det kan blive en faktor i guldkampen - både positivt og negativt. Positivt, fordi de altid har spillere til rådighed, men det kan også blive negativt, at man bringer spillere i spil, som ikke har fået ret meget kamptræning, så når de kommer ind, er de måske ikke klar,« siger Solbakken, som ikke har den store holdning til, at FCM har hentet to dyre brasilianere fra to topklubber i det fodboldglade land.

»I Sverige har de hentet brasilianere i mange år. Og nej, måske ikke fra så store klubber. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå,« lyder det fra nordmanden.