Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC København får fredag en ny strategi.

Det skriver klubben fra Superligaen på sin hjemmeside torsdag.

Bestyrelsen i firmaet bag klubben, Parken Sport & Entertainment, har godkendt strategien for FCK og stadiondriften frem til 2027, skriver klubben blandt andet.

- Målsætningen med den nye strategi er at løfte omsætningen for segmentet FC København og Stadion til mere end 700 millioner kroner om året på tværs af de sportslige og kommercielle forretningsområder.

I Parken Sport & Entertainments årsrapport fra 2021 står "FCK og Stadion" noteret for en omsætning på knap 275 millioner kroner. Det var efter blandt andet seks kampe uden tilskuere på grund af coronarestriktioner.

Fra 2017 til 2019 svingede omsætningen for "FCK og Stadion" mellem 265 til 346 millioner kroner, mens den i 2016 rundede 500 millioner kroner, da holdet senest var i Champions Leagues gruppespil.

- I den nye strategi øges de sportslige målsætningerne på internationalt niveau, mens der på det kommercielle område vil ske en vækst blandt andet via en trecifret millioninvestering i Parkens faciliteter, skriver FCK.

Klubben har indkaldt til pressemøde klokken 10 fredag, hvor den nye strategi for de kommende år bliver præsenteret.

Allerede i august, lige efter kvalifikationen til Champions Leagues gruppespil, indikerede Parken-direktør Jacob Lauesen, at ambitionerne øges.

- Vi lancerer strategien om en måned til halvanden, og der kommer vi til at have nogle holdninger til, hvor ofte vi skal være med, og det bliver med en højere frekvens end hvert sjette år, sagde Lauesen.

Et kvindehold er muligvis også en del af den nye strategi. Onsdag slog Jacob Lauesen over for Politiken fast, at klubben skal have et kvindehold på sigt, men tidshorisonten er usikker.